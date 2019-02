Macri: "Argentina tiene una economía que empieza a ordenarse"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que Argentina tiene "una economía que empieza a ordenarse", tras recorrer, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, obras hídricas en la cuenca del río Salado, a la altura de Roque Pérez.

Mauricio Macri en Río Salado.

Durante su discurso volvió a resaltar la necesidad de entender que "no se puede gastar más de lo que uno tiene" y que tampoco "se puede vivir de prestado. "

También destacó la importancia de su última gira oficial señalando que "la mayoría dueños de pequeñas empresas que nunca habían viajado. Estaban enloquecidos, y ya empezaron a vender".

"Les podemos vender muchísimo, no solo productos como granos sino también, por ejemplo, dulce de leche. Son grandes oportunidades de llevar el trabajo argentino al mundo. Y las tenemos ahí, nosotros podemos. Tenemos que seguir trabajando en la línea en la que vamos. Seguir ordenando nuestras cosas, no esperar que los de afuera vengan a arreglarnos nuestros problemas. Y sentarnos siempre a dialogar, ver qué cosas estamos haciendo mal y que tenemos que dejar de hacer. Y dar esa discusión con honestidad, diciendo la verdad, no mintiéndole más a la gente de que las cosas pueden ser gratis y después las terminamos pagan mal", añadió.

El mandatario también tuvo un momento de humor cuando señaló: "Qué particularidad esto. Que Vidal y Macri, el gato, terminan las obras del arroyo El Gato. Es una cosa bastante particular"