Luján de Cuyo aceptó la donación de un terreno para perforar un pozo de agua potable

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza mediante la cual acepta la donación de un terreno en Mayor Drummond.

La iniciativa fue presentada por Giuliana Lucía Olguín Vanucci, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Giezpa (CUIT Nº 30-71473451-9), quien ofreció a la comuna una superficie de 270 metros cuadrados ubicada en calle Manuel Bulnes Nº 2370.

Detalles de la donación y ubicación del terreno Según el expediente municipal, el terreno donado corresponde al loteo identificado con Nomenclatura Catastral Nº 06-2514811-6349236-0000-2, y cuenta con Plano de Mensura y Fraccionamiento Nº 06-56209, visado por la Dirección Provincial de Catastro.

El terreno fue inscripto bajo la Matrícula Nº 600531061, y según el informe técnico de Aguas Luján, cumple con las condiciones necesarias para realizar una perforación destinada a la extracción de agua potable.

Un aporte al desarrollo urbano y al servicio de agua en la zona Desde el área de Planeamiento y el Registro Municipal, se informó que la donación cumple con todos los requisitos legales vigentes y permitirá fortalecer la infraestructura hídrica del distrito. El presidente del Concejo Deliberante, Andrés Ernesto Sconfienza, junto al secretario Mariano Ogando, refrendaron la ordenanza, que dispone comunicar la aceptación al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y registro.