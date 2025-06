Los senadores de UCR, PRO y LLA renunciaron al último aumento salarial

A partir del decreto 344/25 emitido por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, senadores del PRO, UCR, La Libertad Avanza y demás bancadas decidieron renunciar al aumento salarial que les correspondía, a partir del último acuerdo al que se llegó con los gremios parlamentarios. Legisladores kirchneristas serían los únicos que no optaron por lo mismo, pero propusieron hacerlo llegar al Hospital Garrahan .

Desde Unión por la Patria, de momento, no rechazaron la última actualización percibida del 1,3%: el bloque de Frente Nacional y Popular no definió, yUnidad Ciudadana no confirmó. Este aumento corresponde al 3,9% acumulado para marzo, abril y mayo, que se sumó al descongelamiento de fines de marzo.