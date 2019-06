Los huérfanos mendocinos que dejó la decisión de Sergio Massa

El Frente Renovador en Mendoza le soltó la mano a Sergio Massa y ayer firmaron definitivamente el divorcio. Los ahora exmassistas Jorge Difonso y Guillermo Pereyra ratificaron su pertenencia a Cambia Mendoza y quedaron alineados con la fórmula presidencial de ese espacio integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. "El Frente Renovador surge en 2013 para poner límite al kirchnerismo y apoyar candidatura de Sergio Massa a presidente. Ninguna de las dos cosas se da hoy", justificó el intendente de San Carlos.

"Massa ha tomado la decisión de participar de un frente junto con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Los convencionales del FR en Mendoza no lo han avalado y han ratificado la pertenencia a Cambia Mendoza", adhirió Difonso.

Intentando tomar distancia de las contradicciones que esto supone y del rompimiento con la persona a la cual hasta ayer valoraban, Difonso subrayó que no hay grandes cambios porque siempre fueron parte de Cambia Mendoza. "Surge en 2015 como reacción al mal gobierno de Paco Pérez. Somos fundadores y el domingo pasado tuvimos una gran elección acompañando a Rodolfo Suarez y Mario Abed", sostuvo.

Difonso, aclaró que los convencionales mendocinos del FR le aclararon a Massa que no van participar en un frente con Cristina y admitió que Massa intentó convocarlos hacia ese espacio.

"Ayer resolvimos no acompañar al Frente Todos. Nos encolumnamos en el Frente Renovador porque tenía otros objetivos", subrayó Difonso en MDZ Radio y ratificó que el FR sigue en Cambia Mendoza con la UCR, PD, PRO, Unión Popular, Libres del Sur y el Socialismo.

Lo incómodo y difícil de explicar para Difonso es que esa lista está en condiciones de adherir a la candidatura de Macri-Pichetto. "Yo voy a hacer campaña por Cambia Mendoza. Como lo he hecho desde el 2015. Ahí estamos como fundadores y lo hemos ratificado. También en la lista de candidatos a diputados nacionales", intentó excusarse. Pero al preguntarle si va a votar por Macri o prefiere votar por otros candidatos como Roberto Lavagna, aclaró: "Voy a votar a Cambia Mendoza".

"Massa ha tomado un camino distinto a lo que empezó siendo el Frente Renovador", fundamentó y aclaró que en Mendoza el FR sigue existiendo porque así lo han decidido los dos partidos que lo integran: el Frente Renovador de la Esperanza presidido por el diputado Guillermo Pereyra y Unión Popular presidido por el propio Difonso.

Pereyra con Rodolfo Suarez.

"Desde 2015 pertenecimos a Cambia Mendoza y seguimos en cambia Mendoza. Yo tengo serias diferencias con el gobierno nacional y las mantengo, pero no por eso lo voy a seguir a Massa al kirchnerismo", remarcó el sancarlino.

"Sentimos decepción. Anoche tuvimos una comunicación, porque hace una semana que no podíamos. Le dijimos lo que decidieron los convencionales en Mendoza y no pudimos hablar demasiado. No hay una explicación específica de su decisión más de lo que se ha dicho en los medios", concluyó. "Nos convocó, pero no nos sentíamos representados. No creo que el país tenga que volver para atrás. Nacimos para ponerle límites al kirchnerismo y ahora no podemos acompañarlo", finalizó.