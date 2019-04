Los grandes a interna: cómo quedan la UCR y el PJ con la pelea en las PASO

Las dos principales fuerzas políticas de Mendoza no lograron tener un acuerdo interno que impida la disputa electoral en las PASO y el 9 de junio habrá pelea real por las candidaturas. Sin embargo hay diferencias en el enfoque. Cambia Mendoza, con Cornejo a la cabeza, tomó de manera “resiliente” la falta de acuerdo. Y el frente “Elegí” (el PJ) tuvo que retroceder sobre sus pasos e irá a internas con mayor incertidumbre.

Mientras tanto, el menú electoral que tendrán los mendocinos para elegir al nuevo gobernador comienza a quedar claro con el anuncio de las otras fórmulas con el anuncio de la dupla Ramón – Vadillo por parte del partido Protectora. En principio habrá al menos cuatro fuerzas políticas que competirán, pero las fórmulas quedarán conformadas tras las PASO. Cambia Mendoza, Elegí, Protectora y el Frente de Izquierda (Noelia Barbeito sería la candidata) por ahora son los confirmados.

La resiliencia radical

Alfredo Cornejo siempre buscó que “su” candidato fuera el único, para evitar cualquier ruido o cuestionamiento al liderazgo que construyó en Cambia Mendoza. Incluso era un acuerdo tácito con la cúpula de Cambiemos: no entorpecer la estrategia política de los gobernadores. Omar De Marchi apareció como un problema en esa estrategia y desde que insinuó que sería candidato intentaron bajarlo. Incluso desde Buenos Aires se sumaron a esos intentos, pero fueron infructuosos. Allí hubo un cambio de estrategia y apostaron a la resiliencia política. Si no podían evitar la interna, entonces buscaron fortalecer la disputa, pero con “juego limpio”. Así lo acordaron De Marchi, Rodolfo Suarez y Cornejo y luego los enviados de Casa Rosada. “Nos fortalece”, aseguran. Según el oficialismo, hay encuestas que demuestran que la competencia interna beneficiará a Cambia Mendoza. Además, recuerdan, les sirvió para contener al Partido Demócrata y al propio De Marchi dentro del oficialismo.

El compromiso de “juego limpio” está garantizado de palabra, pero no todos confían en ello. Desde la elección de los precandidatos de De Marchi (con muchos “radicales desencantados”) y las chicanas en contra de algunas políticas estructurales del oficialismo (como el ítem aula) siembran esas dudas. Sin embargo Suarez confía en el “pacto de caballeros”. De Marchi desconfía también del “uso del aparato” que pueda hacer el radicalismo.

Resignación peronista

Al PJ local le costó hacer el duelo tras la derrota del 2015. Tanto, que los cambios de autoridades no fue suficiente para unificar criterios. Y a diferencia de Cambia Mendoza, puso como cáscara discursiva la unidad que en la realidad no existía. Le pasó primero a Omar Félix, y luego a Guillermo Carmona, quien se había puesto como meta formar un gran frente opositor para enfrentar en las elecciones al gobierno (emulando lo que hizo Cornejo). Pero finalmente no hubo siquiera acuerdo interno.

La competencia interna en las PASO no es un dato necesariamente negativo. Pero sí es un paso en falso por las expectativas que habían generado alrededor de una lista de unidad. Las exageradas pretensiones de algunos sectores nublaron el acuerdo y por eso Alejandro Bermejo dio por cerrada la negociación y anunció que competiría junto a Cristina Da Dalt por la gobernación. La composición de la fórmula no es un dato intrascendente, pues es el sello de cercanía con la dinastía Félix, de San Rafael.

Ahora se espera la jugada de Anabel Fernández Sagasti. La camporista puso sus expectativas en un piso muy elevado y su candidatura es parte de la estrategia nacional de Cristina Fernández. Sin embargo en su vernácula Unidad Ciudadana necesita apoyo de otros sectores para aspirar a tener más poder. Algo de eso tiene como ingrediente la candidatura a intendente de Las Heras de Guillermo Amstutz.

Lista sábana, lista de poder

Pero no todo se termina en las fórmulas para la gobernación. Ahora queda la letra chica de las listas: los candidatos a legisladores provinciales. En Mendoza tiene más importancia cómo se arman esas listas que la elección en sí, pues con la vigencia de la lista sábana no tiene mucha trascendencia para el electorado quiénes son los candidatos: alcanza con ir colgado de una lista que traccione lo suficiente para ser legislador.

Por eso todos están expectantes. En el oficialismo, Alfredo Cornejo es quien tiene la lapicera roja. La Legislatura fue su base de poder para controlar al gobierno de Francisco Pérez (para evitar que tome decisiones) y lo es como Gobernador (para facilitarle a él la toma de decisiones). Ahora lo sería para mantenerse cerca del poder, aún lejos del cargo. Los intendentes tienen potestad para tener candidatos distritales “entrables”, pero Cornejo aprueba o veta. Así, por ejemplo, es probable que varios integrantes de su gabinete integren las listas. Paula Allasino, Lisando Nieri, Elisabeth Crescitelli, Oscar Sagás (del PD) son algunos de los nombres que podrían ser parte.

En el peronismo la pelea es mucho más cruda. La falta de ambición de algunos sectores hizo que haya más disputa por los cargos entrables en la Legislatura, que por ser candidato a gobernador. Por eso naufragaron los intentos de unidad. La interna resolverá la lista definitiva en la que, creen, no hay mucho para repartir.