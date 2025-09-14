Los gobernadores de Provincias Unidas fijaron su calendario electoral rumbo a las elecciones

Tras la cumbre realizada este viernes en Río Cuarto y en paralelo al lanzamiento de la Mesa Federal promovida por la Casa Rosada , el frente Provincias Unidas , integrado por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir ( Jujuy ), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), definió una hoja de ruta con nuevos encuentros políticos en la antesala de las legislativas del 26 de octubre.

El calendario acordado establece que la próxima reunión será en Chubut, el 30 de septiembre . Posteriormente, los mandatarios se volverán a ver en Jujuy el 9 de octubre , y la última cita antes de los comicios tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el 15 de octubre .

La decisión se enmarca en el enfrentamiento con el presidente Javier Milei , quien vetó la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ), norma respaldada por todo el arco de gobernadores. La agenda de reuniones se difundió en las redes sociales oficiales de Provincias Unidas, acompañada por el mensaje: “Al unirnos, somos más. Un camino que vamos a recorrer junto a los argentinos, con sentido común, sensatez y unidad”.

La actividad en Río Cuarto, organizada en la Exposición Rural con Llaryora como anfitrión, fue la primera aparición pública del frente tras el veto presidencial. Solo se ausentaron Ignacio Torres y Claudio Vidal por compromisos de agenda.

Durante el acto, Pullaro subrayó: “Queremos ser muy claros con esto para no tener que volver atrás nuevamente, para que el kirchnerismo no se envalentone”.

El mandatario santafesino también valoró la presencia de referentes del PRO y de sectores del peronismo: “Nuestras diferencias ideológicas o de miradas no tienen puntualmente que ver con lo que ocurre en este momento”, sostuvo.

Al cerrar la jornada, insistió en darle proyección al espacio: “Aquí hay un proyecto político que tiene perspectiva de futuro, que va a construir una primera minoría en estas elecciones y marchará a paso firme para poner al próximo presidente”.

Pullaro recalcó, además, que el frente no discute cuestiones ideológicas, sino que se propone como “un frente político de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente en todo el país”.