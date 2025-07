¿Llegó a 10? Alfredo Cornejo se animó a hacer "payanitas" en una escuela

Actualmente, seis instituciones educativas forman parte de Escuelas Promotoras de Salud: 1-139 Caseros y 1-691 Raúl Scalabrini Ortiz, de Godoy Cruz; 1-150 Silvano Rodríguez Díaz, 1-459 y 1-418 Monseñor José A. Verdaguer, de Guaymallén; y la 1-543 Julio César Raffo de la Reta, de Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1948069821691937173&partner=&hide_thread=false En la escuela 1-150 Silvano Rodríguez Díaz, lanzamos el Programa Escuelas Promotoras de Salud, una iniciativa del @MendozaGobierno junto a la Organización Panamericana de la Salud que busca promover un entorno físico y social saludable en todos los aspectos de la vida escolar… pic.twitter.com/RQ7EoELvqz — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 23, 2025

En otro tramo del discurso, Cornejo sostuvo que "no se trata de una invención" y recordó que los problemas de salud, en general, se originan en malos hábitos adquiridos desde temprana edad. “Cuando hablamos de salud, todos miran el hospital o el centro de salud, si hay atención o no, si el médico va o no va, si la enfermera es simpática. Pero la verdad es que nuestros problemas de salud los originamos nosotros mismos con malos hábitos”, señaló.

Cornejo destacó el rol de las escuelas como canal estratégico para alcanzar a toda la comunidad. Afirmó que no es fácil para el Gobierno provincial llegar con sus programas a los dos millones de mendocinos, y que tampoco es sencillo captar la atención en cuestiones que hacen a la vida personal de cada uno. “Sin embargo, el vehículo más eficaz y eficiente para influir en temas prioritarios como la crianza, el cuidado personal o la salud, es la institución escolar”, expresó.

En su mensaje, Cornejo hizo hincapié en que la vacunación, la alimentación y el ejercicio físico son claves para una mejor calidad de vida. “Solo el 15% de las muertes se evita con atención médica”, dijo y agregó: “El 85% restante se previene con hábitos saludables, vacunación a tiempo, buena nutrición y actividad física. Por eso queremos que la gente no llegue enferma al sistema de salud”, afirmó.

El mandatario expresó su compromiso con la continuidad y expansión de estas políticas al señalar que “queremos que estos programas no estén circunscriptos a seis escuelas. Por más que felicito a sus directivos por el trabajo hecho, lo queremos masivo, lo queremos sostenido en el tiempo. Tiene que quedar como una política de Estado, más allá de quién gobierne”, señaló.

El programa al que hace mención Cornejo busca promover un entorno físico y social saludable. Siendo el objetivo que los estudiantes se conviertan en promotores de la salud, a través de la incorporación de hábitos positivos como la alimentación equilibrada, la hidratación adecuada, la actividad física y los espacios libres de humo. Es una de las premisas fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa.

¿Qué es una Escuela Promotora de Salud?

Una Escuela Promotora de Salud es aquella que integra la promoción de la salud en todos los aspectos de la vida escolar. Esto implica: