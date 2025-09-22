Presenta:
Axel Kicillof hablará desde las 17 en La Plata, en un acto gremial.
En Vivo

Llegan los primeros dirigentes de Fuerza Patria al acto de Axel Kicillof en La Plata

Se espera la palabra del gobernador Axel Kicillof desde el Club Atenas de La Plata. Llegan los primeros dirigentes para apoyar al gobernador.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este lunes el primer acto de campaña con presencia de Fuerza Patria, en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La actividad, convocada por las dos CTA en el Club Atenas de La Plata, tendrá un marcado perfil sindical y apunta a reforzar la estrategia política del mandatario tras su triunfo en las elecciones provinciales.

La palabra de los dirigentes que acompañarán a Axel Kicillof

En la previa de la palabra del gobernador Axel Kicillf, que hablará a las 16 en el Club Atenas de La Plata, algunos de los distintos dirigentes que acompañan el acto hablaron con MDZ. El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, indicó: Venimos con la expectativa de ayudar a los dirigentes que vienen del movimiento sindical".

"Se trata de un sector muy importante porque este gobierno quiere terminar con los derechos de los trabajadores. Ellos dicen que nuestros derechos son privilegios", indicó el candidato.

Llegan las primeras columnas de la militancia gremial

A la espera de la palabra del gobernador Kicillof, llegan las primeras columnas al acto de Fuerza Patria en el Club Atenas de La Plata. Allí acompañarán al mandatario provincial los gremios de la Bancaria, de judiciales, los estatales de ATE, Ctera, y demás gremios afiliados al peronismo.

