Llegan los primeros dirigentes de Fuerza Patria al acto de Axel Kicillof en La Plata
Se espera la palabra del gobernador Axel Kicillof desde el Club Atenas de La Plata. Llegan los primeros dirigentes para apoyar al gobernador.
Se espera la palabra del gobernador Axel Kicillof desde el Club Atenas de La Plata. Llegan los primeros dirigentes para apoyar al gobernador.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este lunes el primer acto de campaña con presencia de Fuerza Patria, en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La actividad, convocada por las dos CTA en el Club Atenas de La Plata, tendrá un marcado perfil sindical y apunta a reforzar la estrategia política del mandatario tras su triunfo en las elecciones provinciales.