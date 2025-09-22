Llegan los primeros dirigentes de Fuerza Patria al acto de Axel Kicillof en La Plata

Live Blog Post

La palabra de los dirigentes que acompañarán a Axel Kicillof

En la previa de la palabra del gobernador Axel Kicillf, que hablará a las 16 en el Club Atenas de La Plata, algunos de los distintos dirigentes que acompañan el acto hablaron con MDZ. El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, indicó: Venimos con la expectativa de ayudar a los dirigentes que vienen del movimiento sindical".

"Se trata de un sector muy importante porque este gobierno quiere terminar con los derechos de los trabajadores. Ellos dicen que nuestros derechos son privilegios", indicó el candidato.