Lilita Carrió denunció una relación "absolutamente cercana" entre Sergio Massa y Toviggino

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Lilita Carrió , afirmó que existe una relación “absolutamente cercana” entre Sergio Massa y Pablo Toviggino , y sostuvo que ese vínculo se habría profundizado durante el período en que el ex ministro ocupaba el Palacio de Hacienda.

Según explicó Carrió, el punto más relevante de esa relación se dio cuando Massa estaba al frente del ministerio de Economía, especialmente en lo referido a la autorización para la salida de dólares. “Ahí es donde se ve la cercanía”, afirmó la dirigente, al deslizar sospechas sobre el funcionamiento de ese entramado.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la fundadora de la Coalición Cívica aseguró además que cuenta con información sensible vinculada a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia . “Yo firmé la denuncia contra Tapia. Y sé lo que tengo de Santiago del Estero”, señaló, al diferenciar distintos planos de las investigaciones: “Una cosa es Santiago, otra es toda la plata de la AFA, otra lo de Estados Unidos y otra el narcotráfico”.

Las declaraciones de Carrió se produjeron en un contexto de creciente presión judicial sobre Tapia y Toviggino, a partir de diversas causas que avanzan en paralelo y que involucran tanto operaciones financieras como estructuras patrimoniales bajo sospecha.

En el caso de Tapia, la investigación tiene como eje a Sur Finanzas, la firma financiera administrada por Ariel Vallejo, una persona vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese marco, este martes el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , procesó a la tesorera de la empresa y a dos custodios por encubrimiento agravado, tras ser sorprendidos retirando computadoras y documentación de un galpón en la localidad bonaerense de Turdera.

En paralelo, la Justicia continúa profundizando otra línea de investigación que involucra a Toviggino y que se originó a partir de una lujosa mansión ubicada en Pilar. Esa propiedad fue atribuida al tesorero de la AFA y derivó en el análisis del entramado patrimonial que rodea a Real Central SRL, la sociedad que figura como dueña formal del inmueble, y a los presuntos testaferros del dirigente.

Con el avance de la causa, los investigadores dejaron de considerar que solo Luciano Pantano y Lucía Conte habrían actuado como prestanombres, y comenzaron a incorporar a otros integrantes del grupo familiar. En ese marco, se analiza ahora si Diego Fabián Pantano, hermano de Luciano Nicolás Pantano, también habría figurado como titular formal de bienes vinculados a la misma estructura.

En los últimos días, la pesquisa sumó un elemento considerado clave: la aparición de cédulas azules correspondientes a vehículos de alta gama, que permitirían vincular autos hallados en Pilar con el entorno familiar y societario de Toviggino, reforzando la hipótesis de un entramado patrimonial más amplio que el inicialmente detectado.