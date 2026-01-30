$LIBRA: se conocieron los detalles del acuerdo reservado entre Javier Milei y un empresario tras el escándalo

Un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis quedó expuesto en medio del escándalo por el colapso del token $ LIBRA y abrió nuevos interrogantes sobre el vínculo del Gobierno con el mundo cripto.

El documento, revelado por el diario Clarín, establece que Davis se comprometió a brindar asesoramiento “ad honorem” al Estado argentino en áreas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial . El texto fue rubricado apenas días antes del lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda que luego se desplomó y generó pérdidas millonarias para inversores.

Según el acuerdo, Davis —cofundador de la firma Kelsier— ofreció colaborar en la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos como títulos de propiedad y certificados, el impulso de ecosistemas de innovación para startups locales y la capacitación de funcionarios públicos en estas tecnologías.

El empresario renunció de manera expresa a cualquier tipo de remuneración y asumió un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que accediera, salvo requerimiento legal. El pacto también dejó abierta la posibilidad de extender el asesoramiento a otras áreas vinculadas a su experiencia.

El acuerdo se firmó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, tras una reunión en la Casa Rosada. En el texto se señala que el objetivo era contribuir al desarrollo económico y tecnológico del país en línea con tendencias globales de descentralización.

La Justicia de La Plata responsabilizó a Milei sobre todo lo que publica en su cuenta de X verificada. Se complica su situación en el caso $LIBRA.

La revelación del documento se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos. El escándalo estalló luego del derrumbe de $LIBRA, un token que había sido impulsado inicialmente por un tuit de Milei, más tarde eliminado. La caída activó investigaciones judiciales y legislativas sobre posibles irregularidades.

En ese marco, surgieron datos sobre movimientos financieros bajo sospecha. Billeteras atribuidas a Davis habrían transferido más de un millón de dólares en criptomonedas a intermediarios argentinos, que luego derivaron esos fondos a una presunta “cueva cripto”.

La Comisión del Congreso que sigue el caso también detectó transferencias que coincidirían con pagos mensuales a personas vinculadas al proyecto $LIBRA. Los legisladores pusieron el foco en la falta de transparencia en la relación entre el Ejecutivo y actores del ecosistema cripto.

Con investigaciones en curso en la fiscalía y el Parlamento, el acuerdo confidencial sumó un nuevo elemento a un caso que mantiene bajo la lupa las relaciones del Gobierno con empresarios del sector y el uso de canales paralelos en iniciativas tecnológicas.