Leliq: el Gobierno ve una segunda intención en la frase de Alberto F.

En el Ejecutivo nacional creen que la frase en la que el candidato del Frente Somos, Alberto Fernández, en la que aseguró que dejará de pagar los intereses que se pagan por las Leliq tenía una segunda intención. En Casa Rosada creen que lo que busca es provocar una suba abrupta del dólar.

De acuerdo a lo que indica Infobae, el primer análisis que se hizo en la mesa chica de Macri fue que "lo que quiere es que haya una suba abrupta del dólar para que afecte políticamente al Presidente".

En una reunión realizada anoche, el presidente y sus más cercanos analizaron que "no se pueden dejar de pagar los intereses de las Leliq porque son el contrapeso de la suba del dólar. Sin ese contrapeso, la divisa sube y se traslada ese incremento a los productos de la canasta familiar".

Citando fuentes del Ejecutivo, Infobae señala que en el encuentro indicaron que "todo el mundo sabe que cada vez que el dólar sube cae la imagen del presidente, por eso Alberto quiere un movimiento abrupto para afectarnos políticamente".

Por su parte, y consultado por Noticias, Alberto Fernández aseguró que nunca dijo que iba a "defaultear" las Leliq. Además, desde su entorno aclararon que al hablar "dejar de pagar" se hizo una mala interpretación e indicaron que "no dijo que iba a dejar de pagar el capital. Por tanto, no hablaba de default porque los intereses no se defaultean. La idea es bajar las tasas de las Leliq que se renuevan cada siete días y que así haya más crédito en la economía para las pymes”.