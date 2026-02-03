Las tres juezas que dictarán la sentencia del caso Walter Bento

Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira son las tres juezas a cargo de la megacausa que tiene como acusado principal al exmagistrado federal Walter Bento , por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La sentencia se está a punto de conocer.

Durante el proceso que duró 30 meses, más de un centenar de testigos pasaron por el banquillo del Tribunal Oral Federal N°2 que conforman las tres mujeres. Ellas, no sólo tienen en común el género, ser parte del tribunal sino que además, provienen de las provincias vecinas.

Diamante, quien es la presidenta del Tribunal, es de San Luis al igual que Pereira. En tanto que Rattá es de San Juan.

Gretel Diamente es la presidenta del Tribunal. Nació el 23 de diciembre de 1965 en San Luis en donde vivió la mayor parte de su vida, hasta que recién entrados sus 20 años se fue a Buenos Aires junto a su marido (quien más adelante será intendente de la ciudad puntana).

Retoma la carrera de abogada y se recibió en la UBA (la Universidad de Buenos Aires) un 17 de agosto de 1995. Durante los próximos dos años, ejercerá como abogada independiente. Pero ya conocía el Poder Judical desde adentro, no sólo su contacto con la Justicia había sido desde la academía. Había ingresado en la provincia de San Luis como escribiente- empleada- el 20 de octubre de 1986 en el Juzgado de Primera Instancia de Villa Mercedes, la otra ciudad grande de la provincia vecina. Ese cargo lo ejerció hasta el 16 de diciembre de 1991, cuando se fue a Buenos Aires.

Pero volvamos a su vida laboral después de haberse recibido. Trabaja dos años como abogada y a partir del 25 de febrero de 1998 vuelve a ser parte del Poder Judicial. Es nombrada en el cargo de secretaria de Primera Instancia del Juzgado Laboral Nº 1 de Villa Mercedes hasta el 22 de agosto de 2000.

Sin embargo, su carrera judicial de peso, empieza un día después:, luego de haber rendido un concurso, el 23 de agosto del 2000 se convierte en fiscal número 3 de Villa Mercedes. Ejerce como fiscal durante 7 años consecutivos pero verá interrumpido ese camino entre el 25 de octubre de 2007 y el 18 de enero de 2009 cuando la designen como reemplazante o sea de manera provisoria, jueza de sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional.

Es el verano del 2009 y retoma sus funciones como fiscal. Lo hará 8 años más. Es decir que 15 años de su vida estuvo a cargo de la investigación de los delitos como integrante, claro, del Ministerio Público.No pasó desaparcibida como fiscal: fue protagonista de casos resonantes como en el 2005 cuando denunció ante la Procuración General de la Nación que en San Luis altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial solicitaban renuncias anticipadas a jueces y funcionarios judiciales como condición para acceder o mantener cargos en la Justicia. Es decir, que se afectaba la independencia judicial, según su acusación.

Pero su actual puesto, es decir ser jueza federal, lo desempaña hace más de diez años. En 2015, fue postulada y su pliego fue aprobado. Los diarios de la época, a pesar de su carrera frondosa en la Justicia, la nombran como la "esposa del" por entonces intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce. Ambos son mencionados por la prensa puntana como "afines al kirchnerismo". Ponce es un dirigente k- su padre Carlos Ponce también fue jefe comunal de la capital puntana durante los 90 -y él fue intendente durante dos mandatos consecutivos, desafiando a la hegemonía que tenían en ese momento los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.

juicio a walter bento Gretel Diamante 2.jpg Alf Ponce Mercado/MDZ

La jueza Eliana Rattá, quien es de San Juan e integra el tribunal del caso Bento

La magistrada Eliana Beatriz Rattá Rivas nació el 4 de julio de 1973 en San Juan. Se recibió de abogada en 1998 en la Universidad Católica de Cuyo, que tiene la sede principal en su provincia, específicamente en la ciudad.

En 2001, es decir unos años después de recibirse como abogada pasó a integrar el equipo jurídico permanente de la Asesoría Letrada de Gobierno. En ese momento, el gobernador era Alfredo Avelín, quien asumió el cargo el 10 de diciembre de 1999 y fue destituido en noviembre de 2002, por lo que ejerció la gobernación durante todo el año 2001, representando a la Alianza por San Juan. Se lo conocía en esa época como el gobernador que se peléo con Juan Domingo Cavallo, el ministro de Economía que tuvo la Alianza y terminó sus funciones cuando renunció el presidente Fernando De la Rúa. "Vea, usted es un caradura. Es un cachafaz. Es el jefe de la mafia. Usted es el culpable de todas las desgracias económicas del país y ahora viene a ser redentor”, le dijo Avelín a Cavallo hace 25 años.

Rattá, en 2015, fue designada Jefa de Despacho del Tribunal Oral Federal y en abril de 2018 año fue ascendida a la Secretaría de la Cámara. Es magister en Derecho Administrativo de la Economía, diplomada en Derecho Penal y especialista en Procesal Civil.

En 2019, asumió en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de San Juan. Durante estos años, se la conoce por la intervención en muchos casos resonantes y porque además integra el tribunal que investiga los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

A principios de 2024, cobra notoriedad nacional al habilitar la feria judicial para tratar recursos de amparo contra decretos nacionales del presidente Javier Milei, quien recién había asumido en su puesto.

walter bento jornada juicio diciembre (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

María Carolina Pereira, otra jueza de San Luis que dictará la sentencia

María Carolina Pereira también comforma el TOF que definirá el destino de Walter Bento. Como Diamante, es de San Luis. Tiene 57 años y estudió abogacía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Su título tiene como fecha el 30 de agosto de 1990.

El año de la pandemia del coronavirus, es decir en 2020, asumió como jueza federal. Antes, hizo carrera en el Poder Judicial Federal de su provincia. En 2007 se convirtió en secretaria de la fiscalía federal de San Luis y en 2013 en secretaria interina de la fiscalía general. En 2017, en tanto, asumió como auxiliar fiscal de la secretaría general del Tribunal oral de San Luis, puesto que ejerció hasta el 2020 que fue nombrada como magistrada federal, para lo que hizo especializaciones, según consta en su currículum.