Las tres claves del "plan primavera" de Cornejo

El “plan primavera” para que Mendoza vote de manera diferenciada con la Nación comenzó a cranearse desde hace meses, pero se aceleró al ritmo de las corridas cambiarias del año pasado. El dólar aumentaba, la imagen de Macri caía y la estrategia electoral del cornejismo entraba en etapa de replanteo. Si entre Macri y Cornejo hay un matrimonio por conveniencia, éste era el momento de mostrar la frialdad de esa relación.

Despegar la elección provincial de la nacional tiene más impacto simbólico que práctico para las aspiraciones reeleccionistas de Mauricio Macri. Por el caudal electoral que tiene Mendoza y también porque hay alternativas para darle push en octubre y sobre todo en noviembre. En ese sentido no hay que perder de vista que difícilmente el nuevo presidente sea electo en octubre y que, como ocurrió en 2015, haya segunda vuelta. Macri, de hecho, no fue el más votado en las PASO y perdió la primera vuelta. Pero revirtió el resultado en noviembre.

La agenda local

La necesidad de cuidar el capital político propio, construido desde 2007, es una de las principales causas de la decisión de desdoblar las elecciones locales. La intención es que Cornejo sea el “candidato” espiritual de Cambia Mendoza y que se corporice en el candidato real que irá en la boleta. Por eso intentarán poner bajo plebiscito la gestión.

Claro que no será sencillo provincializar esa elección, por más que se haya desdoblado. Es que las generales quedarán metidas entre las PASO nacionales de agosto y las generales nacionales de octubre. Y la agenda probablemente esté copada por los temas económicos y la pelea por la sucesión de Macri. Sin embargo, creen que despegar el candidato local de Macri traccionará porque en las encuestas hay un dato clave. Hay mendocinos que apoyan a Cornejo, pero no a Macri.

La ley de lemas

Aunque Cambia Mendoza tiene como base al radicalismo, Cornejo tuvo más en cuenta lo que ocurre en el PJ. Cómo se defina la interna nacional de ese partido impacta en todo el esquema electoral. Es que si hay más de un candidato a presidente del peronismo (Cristina por Unidad Ciudadana y el que surja de Alternativa Federal) y en Mendoza se votara en consonancia con la Nación, se podría dar una especie de “ley de lemas” tácita: que el candidato a gobernador del PJ de Mendoza fuera en la boleta de todos los candidatos a presidente nacionales.

Macri - Cornejo

Cornejo habló con Macri antes. Dijo que lo consultó, aunque probablemente haya sido una charla más informativa. Le anunció la fecha y -dijo- Macri lo alentó. El único pedido del Presidente fue que coordinara todo con Marcos Peña y Rogelio Frigerio. Ayer Cornejo habló con ambos ministros, además de con el Presidente.

Es probable que en esa decisión haya, además, un dato escondido: que en octubre Alfredo Cornejo sea candidato a diputado nacional y, de esa manera, responda con algo de lealtad al Presidente. Si eso ocurre Cornejo iría en la boleta sábana junto a Macri.

Esa candidatura no sería por ambición legislativa. Sino por necesidad electoral. No sería una candidatura testimonial, pero Cornejo no busca una carrera en el Congreso. Aunque sí le podría servir el cargo para usarlo como vidriera nacional. En caso de que Macri sea reelecto, su destino podría estar más cerca de Balcarce 50 que de Entre Ríos y Rivadavia.