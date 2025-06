Las similitudes entre Cristina Kirchner y Javier Milei, según el periodista Van der Kooy

En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, Van der Kooy manifestó que " Milei no es republicano", y añadió: "El se autodefine como libertario. No tengo ninguna evidencia de que sea republicano".

No obstante, en el marco de la charla para el canal A24, señaló: "Tampoco estoy en el otro lado de los que suponen que es un dictador o un autócrata. Para autócrata me parece que todavía le falta. Para dictador todavía no está en esa categoría. Republicano no tengo ninguna constancia que sea".

"En lo personal, la verdad que no podría hacer ninguna objeción. Públicamente, en su actividad pública es una persona no agradable. No es agradable. A mí no me agrada escuchar a una persona insultar todo el tiempo", manifestó el mítico periodista del Grupo Clarín al ser consultado por Novaresio.