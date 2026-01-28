Las estafas virtuales llegaron hasta un exministro de Seguridad mendocino

Un extitular de la cartera de Seguridad de Mendoza estuvo a punto de caer en una nueva modalidad de estafas virtuales. Su advertencia.

Un ex titular de la cartera de Seguridad de Mendoza estuvo a punto de caer en una nueva modalidad de estafas virtuales. Su advertencia.

Un extitular de la cartera de Seguridad de Mendoza estuvo a punto de caer en una nueva modalidad de estafas virtuales (foto ilustrativa).

Las estafas virtuales son moneda corriente en las redes sociales y páginas web y, este miércoles, un exministro de Seguridad de Mendoza contó que casi se convierte en una víctima más de ese modelo de ciberdelincuencia.

Se trata Carlos Aranda, extitular de la cartera durante las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez, entre fines de 2009 y 2013. El abogado publicó en su cuenta de Instagram cómo fue el intento de estafa.

"Hoy intentaron estafarme mediante la llamada de Whatsapp. Utilizaron este logo y desde ese número. Diciendo que tenía un paquete. Tenían mis datos (DNI, Nombre, dirección, la del DNI)", explicó.

Asimismo, indicó que le enviaron una secuencia de números y le solicitaron que lo repitiera a través de la llamada. "Yo le dicté otros números distintos, y ahí el delincuente me insultó y colgó. Comparto para evitar este tipo de estafas", cerró.

carlos aranda Un ex titular de la cartera de Seguridad de Mendoza estuvo a punto de caer en una nueva modalidad de estafas virtuales. Su advertencia. Carlos Aranda, exministro de Seguridad Aranda había llegado a una de las áreas más calientes del Gobierno en reemplazo de su entonces jefe político, Carlos Ciurca. Superó el cambio de administración a fines de 2011, y se mantuvo en su cargo hasta los últimos días de 2013.