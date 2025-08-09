Las duras críticas de Julio Cobos contra Javier Milei tras la cadena nacional

El diputado nacional por el radicalismo, Julio Cobos , cuestionó al presidente Javier Milei tras la cadena nacional de anoche en la que puntualizó la necesidad de sostener el déficit cero, y en la que cargó también contra la oposición.

Mediante un comunicado, el exgobernador de Mendoza consideró la necesidad de mantener el equilibrio fiscal , pero sin descuidar el equilibrio "institucional, federal y social",

"Más allá de anuncios de tono electoralista que buscan polarizar y desviar la atención de los problemas reales que enfrentan millones de argentinos, si el Presidente pretende castigar a quienes pensamos distinto y penalizar las decisiones de los legisladores nacionales, debería primero reformar la Constitución Nacional, concretamente el artículo 68", apuntó Cobos.

Según Cobos, para que el Congreso pueda evaluar si las leyes que se aprueban contribuyen a generar o aumentar el déficit fiscal, "lo primero que debe hacer el Ejecutivo es permitir que contemos con un Presupuesto Nacional. Sin embargo, por decisión del propio Presidente, llevamos dos años consecutivos sin este instrumento fundamental para la planificación del país. Es la única vez que esto sucede en la historia de nuestra democracia y responde a una clara intención de manejar los recursos de forma discrecional", cargó.

Y dijo que "si la voluntad del oficialismo es agravar penas ya contempladas en el Código Penal, debería empezar por sancionar a aquellos funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades y que administran de forma incorrecta los fondos públicos".

Javier Milei y una nueva cadena nacional

De esta forma puso como ejemplo al impuesto a los combustibles, "del cual no se transfiere el 28,58% a Vialidad Nacional para el mantenimiento y reconstrucción de la red vial, como marca la ley".

"Gobernar también implica lograr equilibrio institucional, federal y social, actuando con sensibilidad y priorizando la solución de las necesidades más urgentes de la ciudadanía, como la educación y la salud", mencionó.

Milei hizo la cadena nacional en el Salón Blanco Javier Milei hizo la cadena nacional en el Salón Blanco

El radical no cornejista sostuvo que "nadie discute la importancia del equilibrio fiscal" y recordó que el proyecto de déficit cero ya fue presentado en la época de Domingo Cavallo, y en 2022 incluso él propuso junto a otros legisladores iniciativas similares.

Pero alertó: "Ese equilibrio fiscal debe ir acompañado de otros pilares: • Equilibrio institucional, garantizando el respeto y la independencia de los tres poderes del Estado. • Equilibrio federal, cumpliendo con las leyes de coparticipación y transfiriendo en tiempo y forma los recursos que corresponden a las provincias. • Equilibrio social, logrando una armonía entre la macroeconomía y la microeconomía, sin olvidar el impacto real de las políticas en la vida cotidiana de la gente".

Y finalizó: "Para gobernar bien no basta con ajustar las cuentas: hay que hacerlo con sensibilidad, respeto por las instituciones y compromiso con todos los argentinos".