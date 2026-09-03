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Las claves más salientes del discurso del Presidente sobre las Malvinas

Javier Milei anunció que habrá sanciones para las empresas estatales y privadas que operen los recursos de las islas sin autorización. El proyecto de ley que enviará al Congreso.

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El presidente Javier Milei anunció este jueves que endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego:

  • Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas.
  • “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.
  • Milei destacó que "el rol de la Argentina en el mundo ha cambiado fuertemente, tiene importancia a nivel estratégico y geográfico, no tiene los problemas migratorios de Europa. Por su parte, Reino Unido enfrenta crisis demográficas, migratorias que difícilmente tengan solución. Ellos van en declive y el futuro de Argentina va a florecer".
  • "Desde hace 50 años, la ONU solicita no realizar acciones unilaterales, hasta que no se solucione el problema de soberanía".
  • Condenó el proyecto de hidrocarburos de Sea lion. "Si hoy no actuamos con firmeza en pocos meses podrán apropiarse del petróleo que yace bajo nuestro mar".
  • Dijo que el gobierno británico quiere profundizar la ocupación de las islas y la explotación de recursos. "Existen otros proyectos que también representan amenazas para nuestros intereses, no lo vamos a permitir".
  • "La Argentina no se va aquedar de brazos cruzados, vamos a disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía".

Decreto sancionatorio

  • Milei dijo que enviará un "decreto sancionatorio contra quienes participen de inciativas de explotación del petróleo" en aguas de las Malvinas, "procederemos a inhabilitar a las empresas involucradas en proyectos en las Malvinas, quienes operen a espaldas del gobierno de Argentina tendrán que optar entre un proyecto ilícito u otro con aval legal".
  • "Vamos a construir en Tierra del Fuego una base fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina".
  • Se enviará al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, para endurecer las penas a empresas por operaciones no autorizadas, "habrá prohibiciones para las empresa que colaboren y no podrán contratar con el estado argentino, la ley creará el consejo de seguridad nacional, articulando Cancillería, Defensa y Economía.
  • "Le pediremos que le otorgue al consejo herramientas para que puedan actuar ante empresas privadas y estatales".

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