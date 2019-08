Lacunza se reunió con Sandleris y analiza sus primeras medidas

El designado ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió hoy el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para analizar la marcha de la política monetaria y cambiaria, informaron fuentes oficiales.

El encuentro fue en la casa de Lacunza, durante las primeras horas de la tarde, y se produjo previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auditará las cuentas nacionales, para autorizar el desembolso de unos US$ 5.300 millones.

La próxima misión del FMI debería llegar en los próximos 15 días a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias comprometidas en el segundo trimestre, las cuales se cumplieron con cierta holgura.

Ante esto, la mirada estará puesta entonces en si el Gobierno podrá cumplir con la meta de alcanzar equilibrio fiscal para este año, o un déficit de menos de un punto del PBI, luego de las medidas anunciadas que implican el diferimiento en el pago de varios impuestos, o la rebaja de Ganancias.

El próximo desembolso en torno a los US$ 5.300 millones debería llegar para mediados de septiembre, y permitir aliviar la situación financiera en medio de las elecciones de octubre.

Éste es el último gran desembolso que tiene previsto por el FMI en el acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado por US$ 53.000 millones, que permitieron refinanciar la deuda argentina.

Luego está previsto que lleguen a razón de US$ 1.000 millones trimestrales hasta mediados de 2021.

Lacunza y Sandleris mantienen una buena relación personal ya que trabajaron juntos en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la gestión de María Eugenia Vidal, destacaron las fuentes.

La estrategia adoptada por el BCRA la semana pasada ante la disparada del dólar y las metas monetarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron parte del temario.

La estrategia adoptada por el BCRA la semana pasada ante la disparada del dólar y las metas monetarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron parte del temario. Se espera que en la reunión del próximo lunes con Macri, el nuevo titular de Hacienda también lleve sus propuestas.

Por la mañana, Lacunza reunió a su equipo económico en un desayuno en su casa para comenzar a delinear las acciones de trabajo, previo al encuentro que mantendrá con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, informaron desde el entorno del funcionario.

Además agregaron que hoy mantendrá encuentros con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Lacunza se reunió con su equipo para elaborar las propuestas que le presentarán a Macri.

La mesa chica de Lacunza

Participaron de la reunión de esta mañana en Tigre con el nuevo titular de Hacienda funcionarios de María Eugenia Vidal. Según la foto difundida de este encuentro allí aparecen Damián Bonari, segundo de Lacunza en la provincia de Buenos Aires, con el rango de subsecretario de Política y Coordinación, ahora designado como ministro de Economía de esa provincia. Es economista de la UBA y, como el nuevo ministro, tiene un máster en Economía y Políticas Públicas en la Universidad Di Tella. Está especializado en políticas sociales y fiscales. En la foto también aparece Pedro Rabasa, subsecretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires. Fue presidente del Fideicomiso de Recuperación Crediticia y de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como Administrador de las Reservas Internacionales y economista-jefe del Banco Central de la República Argentina.

Sebastián Katz, ex subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires. e desempeñó como subsecretario de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación y como representante del ministro de Economía ante el Directorio del BCRA. Ha sido consultor de la CEPAL, del PNUD y del BID. Es Magíster en Política Económica de la Universidad de Buenos Aires.

Y Milagros Gismondi, subsecretaria de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Fue Jefa de Asesores del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires desde enero 2018 hasta enero 2019. Fue asesora de la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, cuando se desempeñó como senadora nacional. Realizó una maestría en Políticas Públicas en la UTDT y un master en Evaluación de Impacto en la Universidad de East Anglia (Inglaterra). También fue consultora económica en Empiria Consultores y en Orlando Ferreres & Asociados.

En una columna escrita para Perfil.com, Gismondi destacó la labor hecha por el gobierno de Macri en la difusión de estadísticas:

"La mala información no afecta decisiones triviales, afecta la gestión pública, en definitiva, la vida de todos los ciudadanos. El desprecio por la verdad no fue una cuestión de formas, sino de fondo. Todos nos vimos afectados porque quienes gobernaron definieron sin brújula nuestro destino. Lo absurdo de las afirmaciones del estilo de en Argentina hay menos pobres que en Alemania dejó de lado el verdadero debate sobre la necesidad de contar con un sistema estadístico confiable. La falta de estadísticas era solo el eslabón roto más notorio de la cadena de la evaluación de la gestión pública, mientras que los otros eslabones prácticamente no existían en 2015. Aún queda mucho por hacer, pero refleja la forma de trabajar de un equipo de gobierno que busca optimizar cada peso gastado en mejores políticas, más efectivas, que den respuestas más eficaces a las múltiples necesidades. No podemos retroceder y volver a un sistema que gobernó sin brújula".

