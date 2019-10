Para Jorge Tanús, "Mendoza no es una provincia distinta y el Gran Mendoza -y no así el interior de la provincia- es un escenario difícil para el peronismo local"; para Guillermo Amstutz, el mérito del oficialismo local tiene que ver con las acciones políticas y la actitud comunicacional de Alfredo Cornejo ; para el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, cada elección es distinta porque presenta “agendas distintas”; en tanto que para la diputada nacional Claudia Najul, el mérito de Cornejo -en respuesta a Amstutz- más que por sus acciones políticas, se debe a los logros de su gestión, ya que según ella, el actual gobernador “le devolvió a Mendoza un Estado útil”.(tras la gestión de Francisco Pérez). Los cuatro conversaron sobre la victoria del oficialismo en Mendoza en los estudios de MDZ Radio.

"Fue una elección muy parecida a la de gobernador, por lo que es considerable la ventaja de Cambia Mendoza", anticipó el intendente García Zalazar. Y señaló que "cada agenda (electoral) es distinta" -en cuanto al mérito del oficialismo por repetir triunfos en la provincia.

"Sabemos que es muy difícil el Gran Mendoza", admitió Tanus. Y sobre la elección del domingo, el peronista señaló que "tenemos expectativas de equilibrar en el interior de la provincia". Y acerca de por qué Cambia Mendoza repitió un triunfo electoral, el ex candidato a vicegobernador de Mendoza atribuyó en gran parte a la "conveniencia del gobernador (Cornejo) de separar la elección provincial de la nacional", en tanto que según él, "Mendoza no es "tan distinta al resto del país".

.

Guillermo Amstutz, peronista, ex intendente de Las Heras como también ex diputado nacional y actual senador provincial expresó que "el resultado de una elección no se puede atribuir todo a un solo factor" aunque deslizó que Cambia Mendoza logró en Mendoza revertir el resultado de las PASO para presidente "por la actividad política que hizo el gobernador Cornejo y los intendentes después de las PASO", en el que hubo "una gran actitud comunicacional del gobernador Cornejo para potenciar su imagen". Y dice que ha percibido -en cuanto a preferencias electorales- en el departamento de Las Heras "una diferencia entre los sectores medios y bajos".

Claudia Najul, diputada nacional, le respondió a Amstutz ante la afirmación de que el mérito de Cornejo es por sus acciones políticas: "Mendoza está dando pasos certeros, creo que la gente lo está valorando" y que el mérito del ahora diputado nacional electo se debe a sus acciones de gobierno, ya que " - más que a sus acciones políticas- al hecho que le devolvió a Mendoza un estado útil".