La UCR salió a rechazar el "golpe de Estado" en Bolivia

El comité de la UCR nacional, que es presidido por Alfredo Cornejo, informó que en Bolivia hubo un golpe de Estado.

Si bien no puso demasiado énfasis, el comunicado que publicó la UCR menciona esa situación. "Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla ¡No a las trampas! ¡No a las injerencias externas! ¡No al Golpe de Estado! Sí al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", expresa en uno de sus párrafos.

"Las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil", dice también el comunicado.

También hubo expresiones similares por parte de dirigentes radicales como el mendocino Julio Cobos y el cordobés Mario Negri.

El Presidente había aceptado y convocado a un nuevo llamado a elecciones. Esa era la salida. No existe justificación alguna en el proceder de las Fuerzas Armadas de requerir la renuncia del Presidente, obligándolo a dimitir y provocando un quiebre institucional en Bolivia. pic.twitter.com/1jSj5H74TZ — Julio Cobos (@juliocobos) November 10, 2019

Repudio toda intromisión militar en la vida política de #Bolivia, ya que esto es sólo compatible con golpes de Estado.

La crisis actual se resuelve con el regreso a la institucionalidad, convocando a elecciones limpias y transparentes, tal cual lo ha señalado la OEA. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 11, 2019

A continuación, el texto completo del comunicado de la UCR:

América Latina está viviendo jornadas particularmente convulsas. Hoy recibimos noticias de Bolivia, que dan cuenta de una sucesión de hechos preocupantes. Entre ellas, la renuncia del Presidente Evo Morales, en medio de un clima de agitación.

El continente necesita recuperar la normalidad institucional, en base a una observancia estricta de los procesos electorales.

No es justo someter a las sociedades al agobio, por una vocación de perpetuidad ilegal. Las autoridades electas en cada comicio deben gozar de la legitimidad que da la limpieza en dichos procesos.

El cuidado en los procesos, el respeto a la división de poderes, las reglas de equidad en la competencia política son el fundamento de la convivencia cívica. Las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil.

Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica.

Por ello llamamos a la paz social y a elecciones libres y transparentes.