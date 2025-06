La UCR pide la renuncia de un candidato a concejal denunciado por supuesto abuso sexual

También se pudo saber que el defensor y, por ende, asesor legal de Bernio es el exdiputado provincial y precandidato a legislador nacional por la UCR, el eldoradense Gustavo González.

Qué dijo Julio Bernio al respecto

En un evento político en la ciudad de Eldorado, y ante una consulta concreta, Bernio esquivó el tema. También fue consultada la diputada provincial por la UCR, oriunda de la misma ciudad, Rosy Kurtz, quien en principio no quiso hablar del tema, aunque luego, en sus redes sociales, escribió: “Yo no encubro, no me callo y no me escondo. No confundan. Respeto a la Justicia. Las denuncias se deben investigar en la Justicia. Si hay culpables, que respondan y les caiga el peso de la ley”.