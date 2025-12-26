La Suprema Corte de Mendoza abre concurso para cubrir cinco cargos profesionales

El llamado alcanza a las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza y apunta a reforzar los equipos técnicos de los fueros de Familia y Penal Juvenil.

El llamado a concurso busca fortalecer los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial de Mendoza en los fueros de Familia y Penal Juvenil.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza cerró el año con el llamado a concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir cinco cargos profesionales en los Fueros de Familia y Penal Juvenil, destinados al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) y al Registro Provincial de Adopción (RPA).

Según se informó oficialmente, el concurso contempla vacantes para las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia y está orientado a profesionales de psicología, psiquiatría y trabajo social, perfiles clave dentro del abordaje interdisciplinario que requieren los procesos judiciales vinculados a familia, niñez, adolescencia y adopción.

En el caso del CAI, se busca cubrir un cargo de psicología, uno de psiquiatría y uno de trabajo social, mientras que para el RPA el llamado alcanza a profesionales de psicología y trabajo social.

Requisitos, plazos de inscripción y condiciones laborales del concurso Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera virtual, a través del sitio web del Poder Judicial de Mendoza, y estarán habilitadas del 2 al 6 de febrero de 2026, lo que establece un plazo acotado para la presentación de antecedentes. Entre los requisitos excluyentes, se establece que los postulantes deberán contar con título profesional habilitante, al menos un año de antigüedad en el ejercicio de la profesión y matrícula vigente, condiciones indispensables para poder acceder al proceso de selección.

El régimen laboral previsto para los cargos concursados implica una carga horaria de seis horas diarias, en turno matutino o vespertino, junto con una amplia disponibilidad horaria, sujeta a las urgencias y necesidades del servicio judicial, un aspecto central dado el tipo de intervenciones que demandan los fueros involucrados. Quienes superen todas las instancias del proceso de selección ingresarán con clase 6 dentro del escalafón correspondiente, conforme a la normativa vigente del Poder Judicial.