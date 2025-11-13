La reacción de Hebe Casado al acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

Tras la confirmación del acuerdo de comercio e inversión entre ambos países, Hebe Casado destacó el giro estratégico y elogió al Gobierno nacional.

Luego de semanas de negociaciones entre ambas administraciones, Estados Unidos anunció la concreción de un nuevo acuerdo comercial con Argentina. La Casa Blanca confirmó este miércoles un entendimiento que redefine la alianza estratégica entre los dos países y que, según el comunicado oficial, se sustenta en “valores democráticos compartidos” y en una visión común de libre mercado, uno de los pilares que Javier Milei buscaba consolidar en su agenda internacional.

La reacción de En ese contexto, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se sumó a las reacciones y replicó en redes sociales un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El posteo afirma: “EE.UU. y Argentina han alcanzado un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión. Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina. Es una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países".

Y agrega: "El acuerdo incluye reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.