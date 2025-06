La provincia de Buenos Aires anunció una negociación con ARCA para implementar el blanqueo de capitales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció que inició conversaciones con la gestión de Javier Milei para adherir al blanqueo de capitales que impulsó el ministro de Economía, Luis Caputo. "No vamos a perseguir a nadie que tenga ahorros bajo su colchón", indicó el titular de ARBA , Cristian Girard.

"Si bien no nos oponemos al programa de simplificación, entendemos que tal como está planteado, no brinda seguridad jurídica en tanto y en cuanto no haya una ley que modifique el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario y la ley de procedimiento tributario", aclaró.