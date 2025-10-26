Presenta:

La participación electoral fue la más baja desde la vuelta de la democracia

Votó el 66% del padrón electoral según la Cámara Electoral. Fue la cifra más baja desde 1983.

Boleta urna elecciones 2025
Juan Mateo Aberastain/MDZ

La participación electoral en los comicios legislativos de hoy fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

En tanto el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó esta tarde que finalizó con éxito la jornada electoral y que se registró una participación del 66 por ciento del padrón a nivel nacional.

Desde el Correo Argentino, Catalán agradeció a todos los ciudadanos por “haberse acercado a votar” y a todas las autoridad de mesa por “su participación en el comicio”.

