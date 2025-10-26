La participación electoral fue la más baja desde la vuelta de la democracia

Votó el 66% del padrón electoral según la Cámara Electoral. Fue la cifra más baja desde 1983.

La participación electoral en los comicios legislativos de hoy fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

En tanto el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó esta tarde que finalizó con éxito la jornada electoral y que se registró una participación del 66 por ciento del padrón a nivel nacional.