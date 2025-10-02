La oposición celebró el rechazo del Senado a los vetos de Milei al financiamiento universitario y Garrahan

En medio de la crisis que atraviesa el gobierno por el escándalo narco que involucra a José Luis Espert, la oposición salió a celebrar el nuevo golpe que dio el Senado a los vetos del presidente Javier Milei . Así, quedaron firmes las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en salud pediátrica.

Tras un largo debate, los legisladores dieron la luz roja final a los vetos del presidente Javier Milei y ratificaron las leyes que garantizan el financiamiento universitario, apoyo económico y mejoras salariales para el personal de la salud y los trabajadores del Hospital Garrahan.

En primer lugar, la Cámara Alta rechazó el veto sobre la declaración de emergencia pediátrica con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones; mientras que el veto sobre la educación superior cayó con 58 votos positivos, 7 negativos y 4 abstenciones.

En ese marco, dirigentes de diversos espacios opositores salieron a celebrar el triunfo en el Congreso. Uno de ellos fue el diputado nacional y candidato a senador por el radicalismo, Facundo Manes. “Un triunfo de la sociedad y el sentido común frente al ajuste irracional del gobierno. Aplique la ley presidente, no hay excusas”, afirmó en su cuenta de X.

Por su parte, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario exclamó: “El Senado, como antes Diputados, se expresó en defensa del pueblo argentino: el financiamiento a las universidades y la emergencia pediátrica no se vetan ni se negocian. La educación y la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes son pilares fundamentales para construir el país que queremos”, aseguró.

Verónica Magario vetos Magario envió un mensaje electoral tras la caída de los vetos de Javier Milei.

En esa línea, planteó la necesidad de “tener legisladores con la decisión política”, para defender estos “valores” y “derechos”, con un importante guiño de cara al 26. Luego, lanzó directamente: “Hay que ir a votar por #FuerzaPatria, para ponerle un freno a Milei en las urnas con representantes que cuiden a su pueblo en el Congreso”.

Paulón vetos

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulon advirtió: “Son ley y las vamos a hacer cumplir”. En esa línea, celebró que las leyes resistieran al VETO de Milei y sentenció: “Ahora a cumplirlas! Sino vamos a ir a la justicia y daremos la pelea en el Parlamento”.

Moreau vetos

También se sumó a los festejos la diputada nacional del Frente Renovador, Cecilia Moreauo, quien espresó: “¡La universidad y la salud pública no se tocan!”

Del Caño vetos

Asimismo, el dirigente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, planteó en sus redes que la caída de los vetos fue un “gran triunfo de la lucha del Garrahan y de las Universidades Públicas”. Y remarcó: “La calle impuso la agenda del Congreso. Solo con la movilización popular impondremos que se apliquen estas leyes y la Emergencia en Discapacidad”.