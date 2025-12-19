La Libertad Avanza no levanta cabeza en el Senado y el Presupuesto 2026 saldrá sin el capítulo 11

La Libertad Avanza define el Presupuesto 2026 en el Senado, con el apoyo de los gobernadores, pero sin el cuestionado capítulo 11.

Después de retroceder con la reforma laboral, La Libertad Avanza en el Senado no pudo recuperar el capítulo 11 del Presupuesto 2026. Así, el proyecto del Gobierno no incluirá las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Al principio del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo sondeó si había alguna posibilidad de volver a incluir los artículos más importantes del capítulo 11. Pero se encontró con un muro de rechazo de los mismos partidos provinciales que le soltaron la mano en la Cámara de Diputados.

Así, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda puso en consideración un dictamen sin el capítulo 11. El texto del oficialismo podría sumar algunas modificaciones, a partir de los pedidos y sugerencias de los aliados. Si eso ocurre, el texto debe volver a la Cámara de Diputados para aceptar o rechazar los cambios que pactó la cámara revisora. El oficialismo podría hacerlo antes de fin de año, pero debe acelerar el debate.

El objetivo de la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, es tratar el proyecto en una sesión extraordinaria el próximo 26. Esto tiene el visto bueno de los gobernadores y los senadores que responden a estos. Destacaron, además, que el Gobierno postergue el debate de la reforma laboral para el año que viene.