La Libertad Avanza fortalece su bloque en el Senado y desangra al PRO

La senadora cordobesa dejó el PRO y se incorporó al bloque libertario por invitación de Patricia Bullrich, que asumirá en el Senado el 10 de diciembre.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) amplió su representación en la Cámara alta con la incorporación de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien decidió abandonar el PRO y sumarse al espacio oficialista.

Con su llegada, el oficialismo alcanzará siete bancas aseguradas en el Senado antes del recambio legislativo previsto para el 10 de diciembre.

La propia Álvarez Rivero confirmó el paso a las filas libertarias a través de sus redes sociales, donde explicó que dio el salto “invitada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”. “Venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Y es tiempo de confluir y sumar”, expresó en su cuenta de X.

Mercado de pases en Senadores Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carmenAlvarezR/status/1985802793936921048&partner=&hide_thread=false Gracias @PatoBullrich!

Me sumo al bloque de @LLibertadAvanza para que sancionemos las leyes pendientes que el país necesita con urgencia https://t.co/YYZdjmh26O — Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) November 4, 2025 En el mismo mensaje, la senadora agradeció la bienvenida al jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, y al diputado electo Gonzalo Rocca, quienes destacaron su incorporación como parte de la estrategia de consolidación territorial del oficialismo.

Bullrich, que a partir de diciembre ocupará una banca en el Senado, también celebró la incorporación de la dirigente cordobesa y publicó una foto junto a ella y al referente libertario Sebastián García Díaz. “Una alegría enorme seguir sumando gente valiosa al equipo. Juntos vamos a empujar el cambio y las reformas que la Argentina necesita”, señaló la funcionaria nacional.