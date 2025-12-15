La Libertad Avanza busca cerrar el dictamen del Presupuesto 2026 con Benegas Lynch como presidente de la comisión

La Libertad Avanza buscará este martes pasar a la firma el dictamen del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y del Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, en una jornada atravesada por reclamos opositores en la Cámara de Diputados .

El Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas cuestionaron la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que Unión por la Patria volvió a pedir la ampliación de los giros del segundo proyecto.

La comisión quedó formalmente constituida en la segunda reunión del día en Diputados, con la ratificación de Bertie Benegas Lynch como presidente . En ese marco, el legislador anunció que este martes a las 12.00 volverán a reunirse para avanzar con la firma del dictamen de la denominada “ley de leyes” del ejercicio fiscal 2026, junto con el proyecto de compromiso fiscal y monetario ingresado al Congreso el pasado 15 de septiembre.

En línea con lo ocurrido en la Comisión de Legislación Penal, Unión por la Patria dejó asentada la reserva de los cargos de vicepresidente primero y secretario segundo. El PRO, por su parte, designó a la diputada nacional Daiana Fernández Molero como vicepresidenta segunda, mientras que La Libertad Avanza nombró al salteño Julio Moreno Ovalle como secretario primero y dejó vacante la secretaría tercera.

Antes del cierre de la reunión, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró el pedido para que el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria amplíe sus giros. Actualmente, la iniciativa solo fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el diputado santafesino solicitó que también sea tratada por Legislación Penal.

Durante el debate, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá denunció que en la constitución de la comisión “hay una grave anomalía que es la exclusión con completa saña del FIT en la conformación de esta comisión que hemos integrado a lo largo de los años que la izquierda integra el Congreso Nacional”.

Además, recordó que “cuando se dictaminó en el período ordinario en relación al Presupuesto, que se va a someter a debate, el FIT tuvo un dictamen propio de rechazo con fundamentos profundos”, y sostuvo que la exclusión busca “evitar que haya un cuestionamiento de fondo a las graves inconsistencias que tiene este Presupuesto que mañana debatiremos”.

En el mismo sentido, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, en representación de Provincias Unidas, calificó la integración de la comisión como “arbitraria y violatoria del artículo 105 del reglamento de la Cámara de Diputados en el espíritu de representación de los espacios políticos”. Según explicó, “la integración que remitió el presidente de la Cámara es violatoria de lo que establece el 105 del Reglamento”, y cuestionó la aplicación del sistema D’Hondt, al señalar que al interbloque Unidos le corresponderían cuatro representantes en la Comisión de Presupuesto.