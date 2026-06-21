La Justicia pidió los videos de Cirio con fajos de dólares en la causa contra Insaurralde

La Justicia solicitará incorporar a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde una serie de videos en los que aparece la modelo y conductora Jesica Cirio exhibiendo y manipulando fajos de dólares. El material, que comenzó a circular públicamente en los últimos días, es considerado de interés para los investigadores porque podría aportar nuevos elementos a un expediente que busca determinar el origen de un patrimonio que, según las sospechas judiciales, no se condice con los ingresos declarados por el exjefe de Gabinete bonaerense.

Videos de Cirio con fajos de dólares en la causa contra Insaurralde Las grabaciones muestran a Cirio en el vestidor de la vivienda que compartía con Insaurralde en San Vicente. En ellas se observan importantes sumas de dinero en efectivo almacenadas en cajones y estantes. Para la Justicia, los videos podrían convertirse en una pieza relevante para reconstruir movimientos patrimoniales y determinar si existen bienes o fondos que no fueron debidamente justificados.

El foco de los investigadores continúa puesto sobre Insaurralde, quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y maniobras vinculadas al negocio del juego. Distintas medidas ordenadas durante el último año apuntaron a relevar propiedades, movimientos financieros y posibles conexiones con personas de su círculo de confianza. La aparición de este material audiovisual volvió a colocar la lupa sobre el patrimonio del exfuncionario y sobre la procedencia de los dólares que aparecen en las grabaciones.

La Justicia evalúa la autenticidad y relevancia de las grabaciones Fuentes vinculadas a la causa sostienen que los videos serán requeridos formalmente para verificar su autenticidad, fecha de registro y contexto. Además, los investigadores buscarán establecer si las imágenes guardan relación con otras pruebas ya incorporadas al expediente. La existencia de este material había sido mencionada previamente en medios nacionales, lo que motivó nuevas diligencias judiciales para intentar localizar las grabaciones originales.

Mientras tanto, Cirio salió a despegarse de cualquier maniobra irregular. A través de un comunicado, la conductora aseguró que todos sus ingresos se encuentran debidamente declarados y rechazó cualquier vinculación con actividades ilícitas. También remarcó que el dinero que percibió a lo largo de su carrera profesional puede ser acreditado mediante documentación respaldatoria y registros fiscales correspondientes.