La Justicia busca reabrir la causa de enriquecimiento ilícito K

La declaración como arrepentido del ex contador K Víctor Manzanares en la causa de los cuadernos es una de las llaves para volver a investigar la fortuna de la ex presidenta y su marido. A fines de 2009 el ex juez Norberto Oyarbide había cerrado el caso, casi sin investigar.