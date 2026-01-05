La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro por violación de derechos humanos

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió formalmente que se inicie el procedimiento de extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro , luego que se tomara estado público su detención en territorio estadounidense.

El planteo fue presentado por el acusador público ante el Juez Sebastián Ramos, donde Maduro además de estar imputado, pesa una orden de detención. Stornelli recordó que la Cámara Federal Porteña había ordenado que el mandatario venezolano sea citado a prestar declaración indagatoria.

En su dictamen, el fiscal remarcó que la situación reviste carácter de urgencia debido a la presunta detención de Maduro en Estados Unidos y sostuvo que esa circunstancia habilita el avance inmediato del trámite de extradición. Según señaló, el hecho de que aún esté en revisión una decisión previa del juzgado no impide que se active el mecanismo internacional para lograr que el imputado sea sometido al proceso penal en la Argentina .

El fiscal adhirió así al pedido formulado por el legislador porteño Waldo Wolff y el abogado Tomás Farini Duggan, quienes además representan la querella de varias víctimas en la causa judicial que tramita en Comodoro Py desde 2023.

En dicho expediente, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y diversos funcionarios y exfuncionarios de esa administración están acusados de graves delitos de lesa humanidad, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones en Venezuela .

Tal y como lo adelantó MDZ, la querella señaló que los vejámenes y violaciones a los derechos humanos ya fueron acreditadas en el marco de la investigación y motivaron que la querella solicitara juzgar al mandatario venezolano bajo el principio de jurisdicción universal, previsto en la Constitución. Dicho criterio habilita a la Argentina a investigar y juzgar delitos de extrema gravedad, aun cuando hayan sido cometidos fuera de su territorio.

La solicitud quedó ahora en manos del juez federal Sebastián Ramos, quien deberá resolver si da curso al procedimiento de extradición. De prosperar, se abriría una instancia diplomática y judicial, con la intervención de las autoridades argentinas y estadounidenses.