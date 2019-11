La insólita defensa de Calcagni: "Si yo soy ladrón, el otro es cómplice"

La feroz interna que se ha desatado en el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza se vio reflejada en los incidentes que tuvieron lugar esta mañana en la sede del gremio. Rodolfo Calcagni mantuvo un fuerte entredicho con Luis Arancibia, miembro de su comisión directiva pero líder del grupo de choferes que cuestiona su gestión. "Si yo soy ladrón, soy millonario y soy empresario, él lamentablemente alguna participación ha tenido dentro de la comisión también", aseveró Calcagni molesto por los comentarios que se esgrimen en su contra.

"A mí me han llenado de Whatsapp y de Facebook tratádome de delincuente, millonario, empresario y él, que es miembro de comisión directiva, los ha escrito. ¿Él no ha estado involucrado en el tema? ¿Por qué se quedó callado ocho años y no renunció ahora a la comisión directiva? ¿No será que quiere jugar para los dos lados?", deslizó Calcagni en MDZ Radio.

"Hay siete juzgados civiles y cuatro federales. Que vaya y haga la denuncia que tengan que hacer", lo desafió el secretario general de los choferes de colectivos. "Asiste a las reuniones directivas y nunca dijo que algo le parecía mal. Firmó ocho balances como revisor de cuentas. ¿Quién es más ladrón ahí?", manifestó abiertamente Calcagni.

Rodolfo Calcagni gremio Sipemon

La respuesta de Arancibia no tardó en llegar y en Vos Sabrás afirmó que Calcagni deberá demostrar que existió esa complicidad. "Si dice que yo soy cómplice que lo demuestre. Soy revisor de cuentas suplente y nunca tuve acceso a nada. Siendo comisión directiva estoy en el lado opositor porque no me gusta como hace las cosas", argumentó Arancibia.

Si bien apuntó que "si Calcagni lleva una vida como la de cualquier trabajador no debería tener problema" aclaró que aún no saben si lo denunciarán por enriquecimiento ilícito. "Lo estamos viendo", adujo el opositor que protagonizó incidentes en la puerta del gremio. Al respecto negó que existieran altercados y dijo que fue "una charla tranquila".

Luis Arancibia, miembro de la comisión directiva de Sipemon pero opositor a Calcagni

"No se increpó a nadie. La reunión fue tranquila sin ningún tipo de percance", subrayó Arancibia y se molestó cuando en MDZ Radio le dijeron que su versión contrastaba con las imágenes que se difundieron en las redes. "Estaba la policía y si está la policía está todo tranquilo", justificó.

"Queremos votar libremente y elegir nuestros representantes nosotros, no ellos. Las elecciones deben ser democráticas. Después de 20 años la gente no quiere más este sistema corrupto", sentenció el hombre que encabeza la oposición contra Calcagni.

Tras 21 años como secretario General de Sipemon, Calcagni dejará en mayo del 2020 la conducción del gremio. En diálogo con MDZ Radio dijo haber comprendido que es necesario que exista renovación en la conducción de los sindical y agregó que "los años" le dicen que se tiene que retirar. "Yo el 20 de mayo termino mi mandato y no participo de la elección. Estamos esperando que se oficialice la lista para dar el nombre del candidato del oficialismo", expresó en Vos Sabrás.

Pero más allá de su decisión de no ser candidato, Calcagni promocionará a la lista del oficalismo y desde el sector que encabeza Arancibia lo acusan de haber adelantado las elecciones para que no se presenten opositores.

"Luis Arancibia es miembro de comisión directiva y ha volcado un montón de cosas sobre la dirección por lo que él mismo queda involucrado. Es peligroso como le miente a la gente", concluyó Calcagni y dijo que -como miembro de la comisión- Arancibia sabía que los tiempos para presentar listas vencían el 23 de octubre.