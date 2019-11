Duros cruces por las elecciones en el Sipemom

Choferes de colectivos se cruzaron esta mañana con el titular del Sindicato del Personal de Micros y Omnibus de Mendoza, Rodolfo Calcagni, durante una protesta por las elecciones adelantadas en ese sindicato.

En diálogo con el programa Vos Sabrás, de MDZ Radio, Calcagni señaló que "en el 2012 y en el 2016 convocamos a las elecciones en octubre para realizarlas en diciembre. Estamos dentro de la ley". "Dieron los plazos que por ley se estipula para presentar listas, y nadie presentó listas", agregó.

Sobre el reclamo esta mañana, el sindicalista señaló que "no es un problema mío". "He notificado en las empresas y en el sindicato. Salió dos veces publicado en Los Andes", remarcó. "A partir del 10 de octubre manda la Junta Electoral, y no presentaron nada en la Junta Electoral, ya no es problema mío".

Calcagni habló específicamente de Luis Arancibia, uno de los integrantes de la Junta Directiva de Sipemon. "Él sabe que las elecciones son el 10 de diciembre y le miente a la gente. Eso es peligroso", consideró.

Sobre su futuro, explicó que tras 21 años al frente del sindicato, "yo el 20 de mayo termino mi mandato y no participo de las elecciones". Señaló que todavía no anunciarán el nombre del candidato hasta que la lista no sea oficializada por la Justicia Electoral.

"Si tengo 6.600 personas que represento y vienen 30 a increparme, no me tengo que preocupar, porque son los mismos que me vienen increpando desde que estoy en el sindicato", explicó. Además aseguró que muchos de los presentes "no eran choferes".

Desde el otro lado, Arancibia señaló que no se produjeron incidentes durante la protesta de esta mañana y negó que hayan sido convocados a abrir el diálogo. "Estábamos en la puerta, y en ningún momento nos invitó a dialogar. Acaba de dar una nota diciendo que amenazamos a su familia", se quejó el sindicalista.

"La convocatoria no se hizo como corresponde. Él tiene que hacer la presentación 15 días antes en Trabajo y avisar por qué adelanta las elecciones. No lo ha hecho, entonces no está dentro de la ley", dijo. También rechazó la acusación de que no había choferes en el momento del cruce: "Que compruebe que no son choferes. Son todos choferes de distintas empresas. Sus argumentos caen por su propio peso. Está demostrado que no quiere ir a las urnas".

Arancibia negó nuevamente, antes de cortar abruptamente la comunicación, que se hayan producido incidentes: "No hubo ninguna increpación a Calcagni. La reunión fue tranquila sin ningún tipo de percance".