La Iglesia argentina rompió el silencio y envió una carta a Venezuela

La iglesia argentina se pronunció este martes sobre la situación en Venezuela luego de la intervención de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro . En una carta enviada por Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a los obispos venezolanos, expresaron su acompañamiento y pidieron por el bienestar del pueblo.

"Queridos hermanos en el episcopado", inicia la nota dirigida al Arzobispo de Valencia y Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Mons. Jesús González de Zárate, e indica: "A través de Usted queremos hacerle llegar a la Iglesia y al Pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina".

“Con el Papa León XIV recordamos que ´el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución”, continuó la misiva firmada por los miembros de la CEA, entre ellos el titular Marcelo Colombo.

Retomando la frase del Sumo Pontífice, la carta llama a respetar "los derechos humanos y civiles de todos y cada uno", poniendo "especial atención" sobre "los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

Para finalizar, los representantes de la Iglesia nacional cerraron con un sentido mensaje para sus pares venezolanos: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación”.

Argentina defendió la ofensiva de EEUU en Venezuela

Este mismo martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada este martes en Washington, la Argentina volvió a respaldar el operativo liderado por el gobierno de Donald Trump en Venezuela.

En ese marco, la administración de Javier Milei, a través del embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, reclamó la liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino arrestado por el régimen chavista a comienzos de diciembre de 2024.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, señaló.

“Confiamos que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”, agregó el diplomático.