La frase de Walter Bento que sorprendió a sus abogados antes del veredicto final

El ex juez federal Walter Bento habló este lunes por última vez ante el Tribunal Oral Federal II, en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a presos federales. El exmagistrado tuvo sus últimas palabras antes del veredicto final en donde afirmó que es inocente y que la causa fue armada en su contra.

Este martes se resolverá si todos los procesados son culpables o inocentes de los delitos que se les imputan. Queda escuchar las últimas palabras de ocho involucrados y luego las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira, ambas de San Luis, y Eliana Rattá, asentada en San Juan, dictarán el veredicto sobre la culpabilidad o no de los implicados.

Al momento de tomar la palabra, Bento reiteró la estrategia de defensa que desplegó a lo largo del proceso judicial que lleva más de dos años y medio. Afirmó que la causa estuvo armada desde un primer momento en su contra y remarcó: “Era una cacería contra Walter Bento . Lo estaban planeando y aparece la muerte de Diego Aliaga. Y un preso desesperado para conseguir un beneficio, Diego Barrera".

Señaló que la causa “explota de irregularidades” y que “no ha quedado probada ninguna cima”, a la vez que calificó la etapa de instrucción como un “infierno” apuntando directamente contra el fiscal federal Dante Vega.

El exmagistrado estuvo acompañado en la sala de audiencias por sus hijos Luciano y Nahuel, mientras que su mujer, Marta Boiza, participó de manera remota de la audiencia. Los tres fueron procesados en el marco de la causa, aunque la fiscalía pidió retirar la imputación contra Luciano, decisión que deberá resolver el Tribunal.

Al final de la intervención, el destituido juez hizo referencia a su familia y aseguró que “estamos muy tranquilos”. “Si es intención del tribunal hacer justicia, vean el expediente. Mi familia está muy tranquila. Si por alguna circunstancia entienden que, desde ya no estoy de acuerdo, hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí. Mi familia y yo no hicimos nada ilegal. Las cicatrices son muy profundas. Las cicatrices que ha dejado este escándalo judicial son muy profundas. No he cometido ningún delito. Es todo lo que tengo para decir, quien quiera oír, que oiga", concluyó sus últimas palabras.

El juez Walter Bento junto a su abogado, Mariano Fragueiro. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El juez Walter Bento junto a su abogado, Mariano Fragueiro. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Esta frase sorprendió a los presentes en Tribunales y también a la defensa de Bento. El abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del ex juez federal, manifestó luego de la audiencia que dieron total libertad para que expusiera en las últimas palabras y negó que esa frase se haya tratado de una estrategia. “La verdad que lo escuché también por primera vez. Sabemos que uno no puede decir, yo soy el único culpable. Obviamente, estamos defendiendo su inocencia, también la de su familia, pero nadie puede decir, cúlpenme a mí, no al otro”, expresó el letrado.

De todas maneras, Fragueiro Frías apuntó que “independientemente de eso, no hay pruebas” y reiteró que “esos dichos no fueron parte de una estrategia de la defensa”.

Un proceso que "recién empieza"

Fragueiro Frías advirtió que esta causa está lejos de llegar al final y que el veredicto del Tribunal es solamente el inicio de un proceso que continuará en observación en Casación Penal y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Las últimas palabras nunca revelan demasiado. Mi experiencia me dice que a veces complican más de lo que ayudan”, expresó el abogado.

En este sentido, sostuvo que luego del veredicto de las juezas “se va a abrir una nueva etapa” y reiteró el planteo de la defensa de Bento por el cual pidieron la prescripción de 12 hechos. En concreto sostienen que con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal el Ministerio Público Fiscal no pidió penas para sus defendidos, por lo que consideran que no hay acusación válida.

“Obviamente, nosotros estamos en total desacuerdo con que se aplique un artículo del código nuevo, separando, dividiendo el proceso en dos etapas, con lo cual van a haber planteos. Si esos planteos no son aceptados, parecería que va a ser así, se abre una nueva etapa que hay que ofrecer prueba, hay que proveerla, todavía falta”, indicó.

En este sentido planteó que “a partir de lo que decida este tribunal, todo recién empieza. Después vienen las revisiones, interviene la Casación, la Corte, no sé si el día de mañana la Corte Interamericana de Justicia. Salga de la manera que salga, esto termina en la Casación o en la Corte”.