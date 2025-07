La estrategia de la Suprema Corte para "agilizar" causas laborales en Mendoza

Según expresaron en la iniciativa, que fue firmada por los siete ministros del máximo tribunal (Dalmiro Garay, Teresa Day, Norma Llatser, Mario Adaro, Omar Palermo, José Valerio y Julio Gómez) actualmente los jueces laborales de estas circunscripciones, tienen competencia no sólo en las causas de trabajo, sino también en las de paz y tributarias, lo que les ocasiona un problema, ya que indicaron que han tenido que especializarse en este tipo de causas "ex post facto" (ndr: es decir, después del hecho), teniendo en cuenta que en su momento rindieron concursos ante el Consejo de la Magistratura "para impartir justicia en materia laboral", pero no en las tributarias y de paz.