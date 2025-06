La decisión que tomará el Partido Demócrata en medio del proceso electoral

Hace uno mes, los demócratas comenzaron a recorrer el territorio con la intención de buscar candidatos para las elecciones legislativas de este año. Es decir tener los postulantes, vayan en alianza con otras fuerzas políticas- que es lo que buscan- o finalmente lo hagan solos, que no sería la mejor opción.

Claramente todo depende del acuerdo entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. El PD sospecha que esas negociaciones que estaban encarriladas se frustraron con la irrupción de Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación, este fin de semana intentando participar para elegir los candidatos a diputados nacionales, con la propuesta antes del Congreso de que una comisión - y no el mismo Congreso partidario como finalmente salió- del radicalismo compuesto por él, su hermana Griselda quien es la vice del partido, y dos representantes del oficialismo - el gobernador Alfredo Cornejo, por ejemplo- escojan el listado para las elecciones del 26 de octubre.

Si eso se cayera, el PD apuntaría a un frente electoral con La Libertad Avanza , el PRO - aunque no hay aún un diálogo avanzado con Gabriel Pradines, el senador quien es el presidente de esa fuerza política- y el Partido Libertario, que fue ninguneado en 2023 pero podría tener otro protagonismo en estos comicios.

De todas maneras desde Cambia Mendoza negaron a MDZ que esto sucederá y que van a acordar con La Libertad Avanza como lo tenían previsto, por lo tanto, el PD no participará de una alianza donde se encuentre el oficialismo mendocino. Lo mismo rige para el PRO, enfrentado con el Gobierno Provincial.

También hay que recordar que un exdemócrata es el presidente de La Libertad Avanza, el diputado nacional Facundo Correa Llano, quien contó vínculos rápidamente con el PD y sin aviso.

Armando Magistretti, Luis Petri y Mercedes Llano Foto: X @LlanoMechi Armando Magistretti, Luis Petri y Mercedes Llano Foto: X @LlanoMechi

La Convención del PD

En el orden día de la Convención, que es el órgano máximo de los demócratas, está, como hicieron la UCR, el PRO y el PJ el sábado pasado, la adecuación de la Carta Orgánica tras la suspensión por parte del Congreso nacional de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La Cámara Nacional Electoral le pidió a los partidos que modificaran el modo de selección de candidatos por uno que les parezca conveniente. Será el Convención que habilitará a las autoridades partidarias a elegir los postulantes.

Si se frustran las ideas del PD de armar alianzas, no le quedará otra que ir solos. La Cámara Nacional Electoral deja sin personería jurídica a los partidos que no participan durante dos elecciones, por lo tanto, no les quedará otra que presentarse en soledad.

Obviamente, no se van a enfrentar a Milei, de los que son aliados y participan del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso aunque en la provincia tendrán un discurso en contra del Gobierno de Cornejo.