La mala idea de suspender las PASO

Pero veamos un ratito lo que sucedió el fin de semana en Mendoza. El radicalismo, el PJ y el PRO decidieron, siguiendo las recomendaciones de la acordada 37 de la Cámara Nacional Electoral modificar sus respectivas Cartas Orgánicas para adecuarlas a la suspensión de las PASO. Y bueno, esto de no implicar a la ciudadanía quizá no sea tan buena idea ni tan democrático. Porque a todos les costó y además, les traerá consecuencias.

Pero no fue fácil el proceso, porque el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, propuso que él y su hermana Griselda- la vice de la UCR- y dos representantes del oficialismo partidario- o sea del gobernador Alfredo Cornejo escogieran el listado. Pero esa propuesta no salió votada.

La discusión se dio porque Petri, quien es uno de los dirigentes que mejor imagen tiene, quiso hacer valer su 40% de los votos obtenidos en las PASO del 2023 dentro del Frente Cambia Mendoza,es decir consiguió la minoría. Y estar entre los primeros en las encuestas.

Cornejo y los intendentes, prefirieron que fuera el Congreso, que contiene a 272 congresales que fuera quien escogiera el listado. Obviamente les responden a ellos, porque ganaron elecciones que los habilita a tener representantes, pero en ese esquema Petri no tiene mucha representación.

Lo que viene ahora es incierto. ¿Cómo jugará Petri en el acuerdo que está llevando adelante Cornejo con La Libertad Avanza? ¿Qué pasará con los legisladores provinciales y concejales que les responden?

Ahora bien, ¿qué democrático puede tener que cuatro personas elijan a la lista de candidatos de un partido? ¿Tiene más sabor a democracia eso que las PASO?

Congreso partidario de la UCR Congreso partidario de la UCR. Alfredo Cornejo y Andrés Lombardi Prensa UCR

Este sábado 31 de mayo también un Congreso del peronismo decidió ir a internas abiertas en las que podrán votar afiliados e independientes. No podrán votar afiliados a otros partidos. La fecha no fue resuelta, pero sería el 3 de agosto.

El encuentro fue convocado bajo el lema “Peronismo en reconstrucción”, que lanzó la actual conducción del partido a cargo de Emir Félix. Fue en medio de la pelea con La Cámpora, que amenaza con irse de la fuerza si los intendentes- que lo harán- desdoblan las elecciones de las nacionales (y problablemente de las provinciales que serán el 26 de octubre).

SI hubiera PASO, nadie se iría, aunque en este caso puede el kirchnerismo presentarse a la interna si finalmente decide quedarse y si no se logra una lista de consenso.

El radicalismo criticó al PJ por la decisión de las internas porque asegura que "vuelve el clientelismo". Argumentan que los interesados pueden "llevar gente" a votar.

Congreso Partidario del PJ 2 Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

El PRO habilitó a dos dirigentes y al Consejo Directivo

En la interna del PRO intentó irrumpir la vicegobernadora Hebe Casado, a pesar que se desafilió del partido para pasarse a la Libertad Avanza con un pedido de convocar una asamblea durante junio. De todas maneras, este fin de semana, - también el sábado- el PRO que conduce Gabriel Pradines hizo una reunión y tomó decisiones.

Por unanimidad, eligieron a Pradines y al intendente de Luján de Cuyo, Estaban Allasino, para negociar con otros partidos un frente electoral. Además, "la cláusula transitoria" es que el Consejo Directivo defina las candidaturas.

¿Las PASO o el dedómetro?

¿A la gente no le interesa la política o a la política no le interesa la gente? ¿Por qué no pensar la conexión que hay entre las situaciones cotidianas que nos atraviesan: la inflación, las ventas, el precio del alquiler, con la política?¿Por que no empezar de nuevo y comenzar a recuperar el ejercicio de la política como algo de todos los días? ¿ A legitimar hacer política, saliéndose de la dicotomía malos y buenos?

Al final, una lista de candidatos es como un equipo de fútbol que tiene que proyectar la mejor estrategia para ganar. Elegir los mejores jugadores. Porque ganar en este caso, debería ser que se imponga el proyecto que un grupo armó para transformar la realidad. Y mejor si a ese equipo lo elije la gente desde un principio.