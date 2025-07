La decisión judicial sobre el partido de Anabel Fernández Sagasti antes del cierre de listas

El 20 de abril, Sagasti le dijo a MDZ sobre la posibilidad de armar otro partido que: "No quisiera que fuera así, nos están obligando. Sino te convocan, si encima no creés en lo que te proponen nos empujan a construir una alternativa. Porque además nosotros somos un espacio donde la juventud tiene una gran participación. Ningún espacio dentro del peronismo ni de otro partido tiene tanta participación de la juventud como tenemos nosotros. No es una cuestión personal. Sino de compañeros y compañeras que me trascienden a mi. Tenemos la obligación de construir una alternativa pensando que algún día esa juventud dirija municipios de la provincia de Mendoza".