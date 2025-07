El peronismo mendocino, en llamas: qué pasará con la lista de candidatos

Las madrugadas se han vuelto últimamente en el PJ un espacio de discusión - generalmente telefónico- que hacen que los días sean cada vez más largos porque el acuerdo no llega. No es fácil, por un lado están los intendentes que parecen abroquelarse, con la figura del presidente del partido Emir Félix a la cabeza, por otro La Cámpora que amenaza con la senadora Anabel Fernández Sagasti liderando, con ir a las elecciones con otro partido y también está la CGT y los movimientos sociales.

La idea de todo el peronismo es que no haya competencia real, es decir que haya una lista de unidad. Nadie quiere ir a internas porque son costosas (cada lista que se presente tiene que pagar y el Pj gastar fondos que no tiene) y además porque dejará en descubierto algo que es símbolo de estos tiempos: a la ciudadanía no le entusiasman las elecciones últimente - basta ver los comicios anticipados de distritos muy politizados como la Ciudad de Buenos Aires donde tristemente votó la mitad del padrón- e irá poca gente a votar, seguramente.