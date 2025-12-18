La Corte Suprema respaldó al juez que condenó a Lázaro Báez en la causa "Ruta del Dinero"

El máximo tribunal rechazó un planteo de la defensa de Jorge Chueco, exabogado de Austral Construcciones, quien buscaba apartar al magistrado Néstor Costabel en uno de los desprendimientos del expediente por lavado de activos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó al titular del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, al rechazar un planteo de la defensa del abogado Jorge Chueco que buscaba apartarlo de “El Entrevero”, una de las derivaciones de “Ruta del Dinero”. La decisión dejó firme la actuación del magistrado en el expediente vinculado a la compra de un lujoso campo en la localidad uruguaya de José Ignacio, realizada por Lázaro Báez y su entorno.

El cuestionamiento había sido impulsado por la defensa del propio Chueco, quien alegó que Costabel no debía intervenir en ese proceso por haber integrado previamente el tribunal que juzgó la causa principal. Sin embargo, en 2023, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado ese argumento al considerar que los abogados no lograron refutar los fundamentos centrales de la resolución ni demostrar la existencia de una cuestión federal o de arbitrariedad que habilitara la intervención extraordinaria de la Corte.

Costabel El Juez Néstor Costabel En línea con ese criterio, los supremos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja y confirmaron la validez de lo actuado por el juez Costabel. El máximo tribunal entendió que no se configuraban las condiciones previstas por la ley para revisar la decisión adoptada por Casación.

En mayo pasado, la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez y otros por lavado de dinero y también la multa de seis veces el monto de la maniobra, cuya suma asciende cerca de los 55 millones de dólares.

El fallo sostuvo que el grupo montó una compleja estructura jurídica, bancaria y financiera para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, provenientes de maniobras de facturación ilegal. La investigación cobró notoriedad pública en 2016, tras la difusión de las imágenes de “La Rosadita”, donde se veía a varios de los involucrados contando grandes sumas de dinero en efectivo.