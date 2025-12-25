La Corte Suprema de Paraguay rechazó un recurso de Edgardo Kueider y confirmó el juicio por contrabando

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el recurso presentado por la defensa de Edgardo Kueider y confirmó que el exsenador argentino será sometido a juicio oral por contrabando de divisas. La decisión también alcanza a su exsecretaria y deja firme la elevación a juicio prevista para abril de 2026.

El fallo fue dictado por los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes coincidieron en que la apelación interpuesta no cumplía con los requisitos legales para ser admitida. De esta manera, el máximo tribunal ratificó todo lo actuado en instancias previas y cerró la vía recursiva planteada por la defensa.

La causa tiene como imputados al exlegislador entrerriano Edgardo Kueider y a quien se desempeñaba como su secretaria, Iara Guinsel . Ambos están acusados por el delito de contrabando de divisas, tras haber sido detenidos en diciembre de 2024 en la zona de la triple frontera.

Según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Noticias Argentinas, la Corte entendió que el planteo presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo carecía de “impugnabilidad objetiva”. En concreto, los ministros señalaron que la defensa pretendía utilizar una figura legal inexistente dentro del ordenamiento procesal paraguayo.

El recurso buscaba someter a revisión la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay y obtener el sobreseimiento definitivo de los imputados. Sin embargo, el tribunal consideró que esa instancia no es apelable en los términos propuestos y que admitirla implicaría desvirtuar el proceso penal.

En su resolución, los jueces también advirtieron que habilitar ese tipo de apelaciones podría derivar en un uso abusivo de las herramientas procesales, con el objetivo de dilatar indebidamente los juicios penales, especialmente en causas vinculadas a delitos económicos y financieros.

Un rechazo que confirma decisiones previas

La apelación ya había sido desestimada anteriormente por el juez Humberto Otazú, integrante del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos. Ese rechazo fue luego confirmado por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado.

Con el pronunciamiento de la Corte Suprema, quedó firme la elevación a juicio y se agotaron las instancias ordinarias de revisión. El proceso judicial continuará su curso y, salvo nuevas presentaciones excepcionales, el debate oral se desarrollará en abril de 2026.

Desde el ámbito judicial paraguayo remarcaron que la resolución del máximo tribunal consolida la línea adoptada por los tribunales inferiores y refuerza el criterio restrictivo en materia de apelaciones contra resoluciones que no ponen fin al proceso.