La Corte Suprema declaró constitucional el impuesto a las tabacaleras

La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y confirmó la constitucionalidad del impuesto interno mínimo al tabaco establecido por la ley 27.430.

El detrás de la decisión de la Corte Suprema La Corte, en su fallo, destacó el propósito “extrafiscal” del impuesto: desincentivar el consumo de tabaco para proteger la salud pública, en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que señala el aumento de precios como la medida más efectiva para reducir el tabaquismo.