La Corte dejó firme el sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli en la causa por espionaje y extorsión de Marcelo D'Alessio

La Corte Suprema de Justicia desestimo diversos planteos en el expediente donde el falso abogado Marcelo D’Alessio fue condenado a 13 años y medio de prisión por encabezar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y extorsión.

La decisión del máximo tribunal conformado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y la integración de los conjueces miembros de la Cámara de la Seguridad Social, Nora Carmen Dorado, de la Cámara Federal de Paraná, Beatriz Estela Aranguren y de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Marcelo Fernández, rechazó los recursos de queja del abogado Jose Manuel Ubeira y del exministro de Planificación Federal de la Nación, Julio Miguel de Vido quienes actuaron como querellantes y reclamaban que se revirtiera la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli .

Cabe destacar que el supremo Carlos Rozenkrantz se excusó de intervenir por haber sido víctima de las maniobras de espionaje, luego que Franco Pini, un prefecto de Gendarmería Nacional, recabó información migratoria del juez que posteriormente fue encontrada en una de las computadoras de D’Alessio.

El expediente tuvo su inicio en Dolores, luego que el empresario agrario, Pedro Etchebest. Etchebest denunció ante el juez Alejo Ramos Padilla que un hombre le pidió 300 mil dólares para dejarlo fuera de la llamada “causa cuadernos” y que para ello manifestó tener llegada con el fiscal Stornelli quien estaba a cargo de la instrucción junto al juez Claudio Bonadío.

Stornelli fue procesado por Ramos padilla sin prisión preventiva y además le achaco los delitos de incumplimiento de deberes legales de funcionario público y coacción. Tras un fallo de la Cámara Federal de Casacion penal, el expediente desembarcó en Comodoro Py y quedó a cargo de Julian Ercolini.

Uno de los hechos por los que el fiscal fue procesado tiene que ver con el penalista José Manuel Ubeira quien representó la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por su intento de homicidio. Para el abogado, Stornelli buscó grabarlo con una cámara oculta a través de D’Alessio.

Finalmente y tras varios meses de investigación, el juez Ercolini dispuso del sobreseimiento de Stornelli al destacar la falta de pruebas. Dicha decisión fue ratificada por la Cámara Federal Porteña y convalidada por los magistrados de Casación, Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos. Ubeira logró llegar a la Corte Suprema con un recurso de queja que finalmente fue rechazado.

Por otra parte, la Corte Suprema también desestimó el pedido de la defensa oficial de Marcelo D’Alessio, quien reclamó apartar al fiscal de juicio Marcelo Colombo, quien en el marco de sus alegatos pidió que fuera condenado a 15 años de prisión y tampoco a los cuestionamientos por la morigeración de su prisión preventiva.