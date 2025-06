La contundente frase de una dirigente mendocina sobre Cristina Fernández de Kirchner

Para la exdiputada, la decisión de Fernández de Kirchner no fue una sorpresa. “Cristina lo venía diciendo y venía adelantando que su intención era ser candidata en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, así que no fue una sorpresa. Y tampoco los motivos”, aseguró.

También defendió la decisión de la exmandataria: “Es la persona más convocante dentro del partido y entiende que puede traccionar y defender los votos de esa sección. Perder la provincia de Buenos Aires deja un muy mal escenario para las elecciones nacionales”.

Frente al desafío de poder "aglutinar" o no al peronismo y también sobre su estrategia de ser candidata en 2017 y luego en 2019, Uceda dijo que “la política no se mira en una foto, sino en una película. Ella en el 2017 no se equivocó en jugar como senadora nacional para hacer la construcción que después ganó en el 2019”.

Y apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández, al que definió como “un fracaso”: “Un gobierno peronista no se puede ir dejando a trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza”.

Qué pasará con el kirchnerismo en Mendoza

En paralelo, Uceda se refirió a la situación en Mendoza y al rol que podría jugar la senadora Anabel Fernández Sagasti en las próximas elecciones. “Anabel hace un tiempo que viene diciendo que nosotros tenemos una propuesta para el peronismo y que no tiene que ver con los nombres, sino con el contenido”, dijo.

Pero dejó críticas al sector de Emir Félix, presidente del PJ, junto a los intendentes: “Lo que está pasando es que no tenemos eco del otro lado. No logramos que haya un diálogo real”.

Sobre las internas partidarias que el Congreso del PJ habilitó recientemente, Uceda valoró el logro: “Consideramos que la manera más representativa de elegir los candidatos en caso de que no haya una lista de unidad es a través de las internas. Y eso es lo que manifestamos, se logró el acuerdo”.

Congreso Partidario del PJ 2 Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

Sin embargo, no descartó otras alternativas si las condiciones no son claras: “Uno también tiene derecho a tener su propia herramienta electoral para poder disputar una representatividad que creemos que tenemos derecho a disputarla”.

Por último, advirtió que el diálogo sigue siendo una deuda pendiente: “Nosotros todavía estamos esperando que se nos convoque a la mesa de diálogo que venimos pidiendo. Insisto, el diálogo tiene que estar de a dos. Vos lo proponés, pero si del otro lado hay silencio, es muy difícil”.