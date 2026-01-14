La Ciudad de Buenos Aires acordó con Nación la entrega de la cárcel de Marcos Paz y la desocupación de Devoto

El Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires firmaron este miércoles un acta de entendimiento que establece que la Ciudad entregará durante el primer cuatrimestre de 2026 la nueva cárcel federal que está construyendo en la localidad bonaerense de Marcos Paz . La misma será traspasada a la órbita de la Nación y permitirá desocupar la cárcel de Villa Devoto .

El acuerdo forma parte de la búsqueda común de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y a la vez solucionar un reclamo porteño: descomprimir las comisarías y alcaidías de la Ciudad.

Según explicaron desde Uspallata, la cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 presos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, de tratamiento penitenciario y de habitabilidad previstos en la normativa nacional e internacional aplicable. "Con la entrega de esa prisión se desocupará la cárcel de Villa Devoto según los convenios firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018", agregaron.

El acuerdo también contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

La iniciativa fue firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su par porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri. La medida buscará ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 1.19.21 PM El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la cárcel de Marcos Paz. GCBA

Cómo avanzan las obras

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó en la mañana del miércoles el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas donde funcionará el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz.

“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado", enfatizó Macri, y agregó: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio".

Junto al alcalde porteño, participaron de la recorrida el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el de Justicia, Gabino Tapia.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 1.19.23 PM La nueva cárcel de Marcos Paz, que el Gobierno de la Ciudad entregará a Nación en 2026. GCBA

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que los trabajos en el predio de Marcos Paz estuvieron parados cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024, durante la actual gestión de Jorge Macri.

El nuevo complejo, que ocupa un predio de 80 hectáreas, tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.