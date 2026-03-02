La CGT se moviliza a Tribunales contra la reforma laboral y anticipa su judicialización

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este lunes al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este lunes hacia el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la reforma laboral aprobada por el Congreso la semana pasada.

A qué hora será la movilización y qué planea hacer la CGT La concentración de los manifestantes comenzará a las 11 frente a la sede judicial, con el objetivo de expresar su oposición a la iniciativa y anticipar una estrategia legal contra la normativa.

En este contexto, la central obrera buscará avanzar en la judicialización de varios artículos del proyecto sancionado, que aún no fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Desde la conducción sindical consideran que algunos puntos de la reforma afectan derechos laborales adquiridos y podrían resultar inconstitucionales.

CGT en Tribunales 1 Archivo La movilización forma parte de un plan de acción definido por la CGT tras la aprobación parlamentaria de la ley, que generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, así como entre el Gobierno y el sindicalismo.