La CC ARI ratificó su pertenencia a Cambiemos y reiteró su respaldo a la candidatura de Macri

La Coalición Cívica ARI de Elisa Carrió ratificó hoy su pertenencia a Cambiemos y el apoyo a la candidatura del presidente de la Nación Mauricio Macri, para su reelección, durante el Congreso Federal de esa fuerza realizado hoy en el Club Sirio Libanés de esta ciudad.

En ese encuentro, el titular de la CC-ARI, el legislador porteño Maximiliano Ferraro aseguró que ese espacio “confía” en Mauricio Macri como candidato a presidente aunque “sin perder sensibilidad” y anticipó que mantendrá "su posición autocrítica”.

“Estamos convencidos de ratificar nuestra pertenencia a Cambiemos, que es la fuerza política necesaria para construir y darle sentido al cambio social y cultural que la Argentina necesita", afirmó Ferraro ante los congresales de la CC.

En ese sentido, el dirigente sostuvo: “Tenemos que poder seguir hablándole con la verdad a la sociedad, con empatía, admitiendo errores, sin perder la cercanía con nuestros conciudadanos y entendiendo que es un momento difícil para muchos argentinos".

Al cierre del encuentro, que reunió a más de 160 congresales de todo el país, el dirigente aseguró: “Hoy decidimos consolidar Cambiemos, pero no estamos dispuestos a hacerlo a cualquier precio, o en escenarios de especulación que debiliten al Presidente porque esas decisiones de corto plazo socavan la construcción de esta alternativa".

“Nuestra amplitud tiene un límite, no podemos confundir amplitud con ausencia de fronteras. Somos humanistas, pero no perdemos de vista que no se puede convocar a un cambio sin consolidar una nueva matriz política para nuestro país", aseguró Ferraro.

Por su parte, la presidente de la Asamblea Nacional de la CC ARI, la diputada provincial Maricel Etchecoin, aseguró: "Tenemos que seguir sosteniendo la independencia de poderes, no callar hechos de corrupción, instar a la baja de impuestos, crear políticas para la clase media, de inclusión y diversidad".

"Nuestra mayor victoria es haber podido sostener a lo largo del tiempo nuestros principios en momentos difíciles pero siempre sosteniendo nuestros valores", agregó Etchecoin, quien señaló "Cambiamos sin cambiar y la enorme fortaleza de Lilita Carrió nos marca un camino que nos exige ser mejores".

A través de un documento discutido y elaborado en el encuentro, la CC sostuvo que "las elecciones de 2019 no ponen en disputa solo nombres propios, contraponen dos modelos y culturas políticas” y advirtieron que “en las próximas elecciones decidimos sobre valores en los que se juega nuestro futuro como Nación”.

Asimismo, los dirigentes coincidieron en señalar: “Nosotros no abandonamos a los derrotados, nacimos en la adversidad y sabemos que la lucha por la República es más importante que el resultado".

Asistieron al congreso nacional de la CC ARI el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación Fernando Sánchez; la Directora General de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de la ANSES, Fernanda Reyes; la vicepresidenta de la CC-ARI. Mariana Zuvic, así como los diputados nacionales Paula Oliveto; Juan López; Leonor Martínez Villada; Alicia Terada y Orieta Vera, entre otros.