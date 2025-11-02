La Bancaria se suma al rechazo gremial que levanta la reforma laboral

Desde el gremio de la bancaria cuestionaron que la reforma laboral "busca destruir el salario" y otros derechos de los trabajadores.

La Asociación Bancaria expresó “enérgicamente” su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos”, y dijo que el proyecto que impulsa el Gobierno “busca destruir el salario”, según lo aprobó el plenario de delegados en un documento que enfatiza: “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”.

“Frente al avance del Gobierno que intenta imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario, privatizar la banca pública y ajustar sin límites sobre los trabajadores y jubilados, desde La Bancaria reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, afirmó el sindicato.

Críticas a la reforma laboral El gremio bancario, que encabeza Sergio Palazzo, ratificó su “defensa irrestricta de la Banca Pública, pilar fundamental del desarrollo nacional. No estamos dispuestos a permitir la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino”.

El texto, que lleva la firma de Palazzo -diputado nacional de Unión por la Patria-, sostiene que el pueblo argentino “ha demostrado a lo largo de la historia que sabe levantarse ante cada embestida del poder económico”, y señala que “hoy una vez más estaremos en la primera línea defendiendo los derechos conquistados”.

“Desde este plenario, con la fuerza de la unidad, declaramos enérgicamente el rechazo a toda reforma que implique pérdida de derechos, defender la banca pública y el patrimonio nacional, y sostener con firmeza las organizaciones sindicales, herramienta esencial de resistencia”, afirmó el gremio bancario.